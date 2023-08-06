i15將上市誰最受惠？法人點名這3檔供鏈

Apple財報對後續業績示警，但因iPhone15即將上市，法人表示，受惠於潛望鏡頭的出貨增加，維持大立光（3008）「買進」投資建議；在MacBook Hinge供應商的部分，維持兆利（3548）「買進」投資建議；在PCB供應商的部分，因今年下半年即將迎來新機備貨旺季，與iPhone高頻天線出貨的片數預計較去年增加，故維持台郡（6269）「買進」的投資建議。

蘋果第二季EPS為1.26美元，優於市場預期的1.19美元，以各產品來看，iPhone營收397億美元，年減2.4％，占營收比重48％；Mac營收68億美元，年減7.3％，占營收8％；iPad營收58億美元，年減19.8％，占營收7％；穿戴式裝置、家用與其他配件營收為83億美元，年增2.5％，占營收10％。

展望第三季，群益投顧預期，Apple將於本季發表2023年新機iPhone15系列機種，今年依舊維持4款新機配置，在攝影系統方面，一般版的iPhon15、iPhone15Plus主攝影鏡頭將升級為iPhone14Pro的4,800畫素Sensor，iPhone15Pro與iPhone15Ultra主鏡頭將升級為三層結構的COMS Image Sensor，其中，最高階機款的iPhone15Ultra將搭載1G+3P的6倍光學變焦潛望鏡頭，提供更好的色彩還原效果攝影品質。

群益投顧表示，由於iPhone零組件進入全年出貨旺季，預期iPhone15系列機種零組件拉貨動能於第二季啟動，在第三、四季達到全年高峰，並帶動相關供應鏈營收回溫向上，大立光營運將自第三季轉強，故維持「買進」投資建議。

Apple將於今年第四季推出新款MacBook產品，預期零組件廠商第三季底出貨有望提升。群益投顧指出，新日興（3376）、兆利為MacBook Hinge供應商，因出貨量下滑、設備稼動率降低，對毛利率有不利影響，目前對新日興維持「中立投資建議；因中系客戶手機Hinge出貨維持高檔水準，維持兆利「買進」投資建議，目標價為77元。

在軟板和主板供應商的部分，群益投顧表示，iPhone第三季將進入旺季，下半年出貨量將逐季成長，不過今年iPhone新機在軟板和主板的規格上並沒有做太大的變化，故下半年僅維持旺季表現。MacBook的部分，則預計9月會推出兩款新筆電，第三季底主板和軟板供應鏈將開始備貨，第四季出貨量會持續拉升，台郡下半年即將迎來新機備貨旺季，且iPhone高頻天線出貨的片數預計較去年增加，營收將增添成長動能，故維持「買進」的投資建議。

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