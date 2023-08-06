緯創、華孚獲利翻倍出場 專家8檔私房股曝

台股高檔震盪加劇，該如何掌握獲利機會？還有哪些法人、主力籌碼青睞標的可望伺機而動？今年掌握不少漲勢翻倍黑馬股的「籌碼贏家」郭勝，分享操作策略與個股觀察。

時序進入第三季，漲多的人工智慧（AI）股、飆馬股震盪愈劇烈，既期待又怕受傷害的投資人，該如何選股才不致錯過行情？在操作策略上又該如何因應才能控制風險？今年在低檔布局緯創、華孚等獲利翻倍出場的籌碼贏家郭勝認為，在沒有「黑天鵝」的情況下，台股將在萬八至萬七來回震盪，即使短暫跌破，底部在16500點也有支撐；整體而言，大盤將走「大漲小回」的箱型整理格局，但即使今年台股指數空間不大，個股表現空間卻不容小覷。

郭勝舉例，不論是受惠可望打進輝達（ NVIDIA）供應鏈加持的光通訊元件廠上詮（3363），或是受惠美超微（Supermicro）伺服器主機板委外代工訂單挹注利多的封測廠華泰（2329），近一個月股價都有近翻倍的漲幅，對照台股大盤指數的狹幅震盪，顯見在資金派對尚未結束前，投資人依舊有獲利的機會。

主流強勢股為主〉光寶科、上詮 沿十日線操作

至於在選股方面，郭勝認為，首先可從產業具備趨勢成長或轉機題材做挑選，並鎖定主力籌碼持續買進長達三個月以上，且期間是「買多於賣」的標的，再來就是符合型態維持「底底高」的多頭上漲結構，而符合上述邏輯的選股名單中，他的核心持股以低基期的波段布局股、主流強勢股為主，衛星持股以中低價轉機股為輔。

在波段布局方面，他認為，半導體材料廠中砂（1560）雖然下修今年整體營運目標，而一度造成股價修正，但隨著其三奈米鑽石碟下半年出貨仍會增加，營收力拚與上半年持平，而隨著庫存去化調整漸入佳境，也吸引主力籌碼開始布局，波段投資人可待股價拉回至月線守穩再行布局；其他像是擁有Type-C商機的創惟（6104），上半年營收、獲利創歷史新高的電信寬頻設備大廠中磊（5388）都可以伺機留意布局機會。

在強勢股當中，郭勝則看好光寶科（2301）、上詮、高技（5439）的投資機會，其中，光寶科受惠電源供應器邁入爆發性成長，在AI伺服器電源產品方面，雖然今年上半年才開始有少量出貨，但預估下半年AI產品業績可望倍數成長；相關雲端高端電源產品今年營收占比將達五至八％，明年營收比重將拉高一○至十五％。雖然七月外資大賣十三萬張，但投信與自營商今年共買進超過十萬張，主力籌碼也開始布局，股價也創下一九九七年以來的歷史新高價，若以法人預估今、明年每股稅後純益（EPS）上看六．五元與七．六元來看，未來股價有機會挑戰二百元以上。

而PCB供應商高技，因網通、電動車電源產品加持，成為PCB廠中唯一在六月營收及第二季營收創新高的公司，而除了車用產品擁有四○％的高度成長外，同時也配合客戶開發800G交換器及AI伺服器板，題材多元，可與金像電 （2368）做比價，後續有機會挑戰目標價一八○元的實力。

光通訊元件廠上詮，受惠5G、AI在高速、低耗能等傳輸需求，使得其「共同封裝光元件」（CPO）技術搶得商機，市場盛傳上詮與台積電合作，在晶片交付台積電做 CoWoS先進封裝後，再由上詮做CPO封裝，進而打入輝達供應鏈，一旦驗證通過，預計明年有機會帶動營收大成長，若與光通訊廠波若威 （3163）做比價，後續目標價有機會上看120至150元。

資料來源：WINNER印鈔機團隊執行長郭勝

中低價轉機股為輔〉富驊、輔信 逢拉回找買點

至於AI是否有泡沫化的問題，郭勝認為，目前主力、法人鎖住籌碼在泛AI股身上，資金熱度尚在；但若在高檔有出現主力籌碼賣出，成本高者要及時停利，保本為要；拉回也要等止跌時，有主力籌碼買進，才伺機逢低布局。

在中低價轉機股方面，則看好伺服器機殼暨電源供應器代工廠富驊 （5465），受惠與北美伺服器廠合作開發模組化伺服器及高密度伺服器產品，預計明年首季量產出貨，待股價回測季線站穩後，也值得留意；而低價轉機股輔信（2405），近來也切入AI應用，旗下產品橫跨邊緣運算電腦平台、AI醫療、工業電腦等，外資、主力籌碼也有進駐跡象，後續值得追蹤留意。

至於進場點時機的拿捏上，郭勝建議，在操作強勢股時，最好沿著十日線操作，一旦有效跌破月線，或觀察到基本面改變，進而籌碼鬆動，就要減碼以控制風險；換言之，積極者以拉回不破十日線為短線買點，保守者則以拉回守穩月線布局，倘若跌破月線就要降低持股，直到回測年線上方止穩再做加碼。切記嚴守紀律與資金控管，才是在股市長久征戰獲利的不敗之道。

（林心怡）

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