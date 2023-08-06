真假AI股看純度 一、二軍差多少?真相曝光

AI迎黃金10年，近來只要沾上邊，股價也跟著飛天，財信傳媒董事長謝金河表示，AI比重與純度是關鍵，基本面強度決定長期股價高低，當中學問很大，以川湖、南俊等國內2大伺服器軌道廠來說，股價竟相差逾10倍，證券業大老黃顯華直言，兩者技術門檻落差大，川湖去年賺逾4個股本，股價奔千金是反映本益比提升，對比南俊今年上半年每股虧損，一軍跟二軍可謂「天差地別」。

謝金河在最新一期《先探》指出，市場通常是非理性的，當AI大潮流來的時候，不管阿貓、阿狗，只要沾到邊，股價就漲翻天，但這些AI純度不高的公司，跟著大浪直撲而上，等到浪頭退了，股價可能現出原形，這就要看基本面的強度。

也就是說，股價大漲後，股價能站在高檔的，一定是基本面的強度不斷上升。他也指出，很多公司變強變大，都不是1天造成的，像台達電在2002年股價是從33.2元漲起來的，2018年股價最低只有98.3元，現在漲到388.5元，市值超過1兆台幣，基本面的強度不斷上升。

最近公布第2季EPS3.14元，上半年EPS5.8元，比去年上半年小幅成長，台達電一向穩紮穩打，如果從上半年推估下半年，今年EPS可能落在13~14元之間，股價會到多少，看市場給多少本益比，從獲利角度來看，台達電漲到388元，本益比已逼近30倍，並不算便宜。

現在若回頭看AI會不會泡沫化？要看每1家公司的AI含金量，也就是純度，這裡面學問很大，謝金河表示，前幾天才詢問大老黃顯華，AI的伺服器軌道廠中，現在浮出檯面的有2家公司，一家是川湖，一家是南俊國際，但同樣是伺服器軌道廠，為什麼差那麼多？

黃顯華則回應，兩者「天差地別」，技術門檻大不相同，像川湖去年EPS42.56元，這次股價上千元，那是本益比的提升，相較川湖去年賺了4個股本，但南俊上半年虧損2010萬元，EPS是負-0.33元，顯然一軍跟二軍差很大。

但隨伺服器導軌市場變大了之後，南俊下半年有沒有辦法從微軟、超微手中爭取到訂單，可能才是重要變數。

此外，剛公布財報的工業電腦大廠研華，上半年EPS6.97元，全年落在14~15元之間，股價在400元左右，市值跌到3393億元。2009年股價最低只有34.1元，到2018年從186.5元起漲，最高來到430元，經過10年努力，研華已成世界第1的工業電腦大廠，就像台達電走向世界一般，都有強韌的競爭力。

謝金河也認為，今年有很多工業電腦大廠開始「轉大人」，像莊永順的研揚從54.3元跑到237元，旗下另1家公司醫揚，最近也挾著AI題材，股價一鼓作氣從87元漲到245元。莊永順一生穩紮穩打，今年也算是大爆發的1年，研揚持有48.87％的醫揚，而華碩、廣積各持有27.32％、26.03％的研揚股票，實力都有顯著提升。

此外，最近公布財報的融程電，第2季EPS1.96元，上半年EPS3.47元，今年很可能坐7望8，股價也跟著步步走高，最高到145元，融程電過去在工業電腦產業知名度並不高，與神基很相似，EPS快速拉升，股價到145元，回頭一看，研華有融程電15.62％，研揚有融程電13.3％，原來融程電背後有大咖加持，這是台灣產業的傳奇，大家都力爭上游，努力讓公司變好變大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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