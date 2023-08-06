台股拚守季線 聚焦七月營收及法說會

上周台股震盪走弱跌破月線及萬七，4日指數收低16,843.68點、周K線翻黑；本周市場力拚守住季線16,771點，市場聚焦上市櫃公司公布七月營收以及新一波法說會，前者關注台積電、聯發科最新業績，後者留意聯詠及電信三雄等釋出第三季營運展望。

上周惠譽公司無預警調降美國長期外幣債務評級，衝擊全球股市動盪，加以台股中AI股漲多回檔壓力大，周指數下跌449.25點（周跌幅2.60％）。4日三大法人合計賣超153.71億元，其中外資賣超103.52億元，自營商也賣超60.43億元，投信則小買超10.15億元。

統計上周的三大法人合計賣超金額527.29億元，外資周賣超318.06億元最多，自營商周賣超239.91億元，僅投信周買超30.55億元。外資在期貨市場也由前周五（7月28日）未平倉多單1,035口，在4日轉為未平倉空單1,384口。

時序進入8月上旬，本周10日前將完成7月營收公布，光學龍頭大立光5日率先公布業績，7月營收34.84億元，月增29.41％、年減10.84％，符合預期，前7月營收208.19億元，年減12.23％，8月業績可望會比7月好。之前台積電、聯電等法說保守看待第三季業績，市場緊盯台積電、聯發科等半導體次產業大廠第三季首月業績表現。

其次本周新一波逾20家上市櫃公司法說會，從7日的佳世達、川湖、群光、台灣大；8日的中華電、致新、聯詠、精技；9日的訊聯、至興、亞泰、TPK-KY、遠傳、力旺、譜瑞-KY、邑錡、臻鼎-KY；10日的關貿、瑞鼎、采鈺；11日的旺矽、聯寶、宇峻、敦泰、力智、來頡、合勤控等，市場關注IC設計大廠聯詠，以及電信三雄台灣大、中華電、遠傳等，法說會有關第三季產業景氣及營運展望，也牽動個股買盤以及行情波動。