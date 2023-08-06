發哥危險了? 高通對市況保守 法人這樣說

高通第二季財報雖獲利符合市場預期，但因展望第三季營運展望不如市場預期，法人表示，中國Android手機銷量衰退，消費性電子持續進行庫存調整，提升聯發科（2454）未來營運不確定性，故維持聯發科「中立」投資評等。

展望今年第三季，群益投顧表示，高通預期營收81~89億美元，以中值85億美元計算，約略持平於第二季，不如市場預期的87.91億美元，預估EPS區間為1.8~2美元，取中值1.9美元，也不如市場預期的1.94美元。

高通在QCT部門方面，預期營收69~75億美元，中值72億美元，不如市場預期的74.04億美元；雖然看到印度擴大商轉5G行動網路有助提升中低階5G手機出貨動能，但因全球通膨高漲、中國手機市場萎縮並進行庫存調整，手機需求弱於預期，iPhone15將於第三季量產，屆時將搭載Snapdragon X70Modem，季節性需求有利於提振行動通訊營收；在IoT應用方面，IoT晶片通路庫存持續提升，難以預估終端需求復甦的時間點，預計客戶至少會持續去化庫存至今年底。就授權部門（QTL）來看，預期營收11.5~13.5億美元，中值12.5億美元，不如市場預期的13.06億美元，主要因全球手機出貨量疲弱所致。

因全球景氣逆風壓抑手機需求，以及客戶進行庫存去化，並預期庫存去化需要進行好幾季，導致高通QCT部門營收衰退且不如市場預期，獲利展望亦不如市場預期。

群益投顧表示，聯發科雖然印度5G手機需求增加，網通晶片受惠於寬頻建設需求出貨成長，帶動營收緩步回溫，但因TV晶片需求放緩、中國Android手機銷量持續衰退，消費性電子持續進行庫存調整，提升未來營運不確定性，且因目前評價超過歷史本益比區間上緣，故維持「中立」投資建議。

延伸閱讀

高通財測拖累台積 陸行之讚聯發科不容易

AI暫歇 分析師指5族群開始卡位8月後行情

聯發科、台達電 獲利成長可期