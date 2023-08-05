AI泡泡快破? 老謝7字反擊 點3檔長抱免驚

AI股近期暴漲暴跌，看得投資人心驚膽跳，財信傳媒董事長謝金河表示，AI股投資氣氛看似十分肅殺，媒體網民甚至以法會、崩盤形容，但其實技術面乖離過大，V彈後突見1、2根跌停，根本「不值得大驚小怪」，但也不忘提醒，既然連AI教父、廣達董座林百里都堅定看好AI長期應用，頻繁換股當沖恐錯失好公司，點名廣達、研華、台達電等3家，值得長期投資。

謝金河在最新一期《先探》撰文表示，7月的最後1個交易日，漲勢凶悍的AI族群突然變臉，廣達盤中拉升到271元，尾盤殺到跌停，收盤是238.5元，單日大跌26元。

此外，緯創關完禁閉後，首日也殺到跌停，大跌15.5元；28日開完法說會，股價拉升到漲停板的光寶科，31日也下跌9元；技嘉只差1檔跌停，下跌33.5元；機殼股勤誠殺破200元；散熱的高力、廣運、雙鴻、奇鋐、力致都紛紛大跌。

這個景象看起來十分肅殺，次日2大經濟性報紙的新聞，甚至以「法會」來形容，出現最多的是「崩盤」字眼，但他認為，這其實只是市場的一偏之見，很多AI概念股大漲200％，甚至300％，突然出現1、2根跌停，沒有什麼值得大驚小怪的。

謝金河表示，這是技術面乖離過大，市場上的通則，一定會降溫，這種猛爆式的漲勢，當然會出現跌停板的殺盤，大漲的股票出現跌停，這也是漲勢噴出要休息的訊號，先前軍工股也有這個現象，至於大漲中的AI股突然殺跌停，會不會出現「崩盤」的戲碼，則得看基本面的強度。

當中，堪稱「AI教父」的廣達董事長林百里，8月1日出席「心電圖AI人工智慧判讀平台」記者會，有記者問AI概念股是不是有泡沫化疑慮？林百里直球對決地表示，「股價是別人決定的，不是我管的，但是AI長期應用層面仍值得期待！」

林百里也說，廣達後續還會遭遇到很多挑戰，無論如何都會努力下去，繼續布局發展AI，謝金河認為，從這個談話可以看出林百里心頭很篤定，AI當然是一個長期趨勢。

因此，謝金河認為，像投資研華、台達電，甚至像廣達這樣的公司，其實都不需要短線操作，跟著好公司的好老闆一起成長，報酬比什麼都高，提醒一般投資人喜歡玩「換馬」的短線遊戲，很多人熱衷當沖，即使遇到好公司，也會在指間一溜煙而逝，這是投資概念的問題。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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