廣達、威盛等AI股訊號來了？專家曝買點

受惠筆電、伺服器等主力產品挹注，緯創第2季財報明顯好轉，稅後純益32.58億元，單季EPS1.16元，毛利率與營利率同步回升，分析師認為，基本面替股價注入強心針，加上緯創與廣達並列AI股兩大扛壩子，大盤在8/16 台指期結算前，將呈震盪偏多格局，但AI股若來到季線附近，可望出現一波像樣反彈，也是創造波段獲利的最佳時機點。

摩爾投顧分析師陳冠廷認為，雖難說大盤低點已到，AI股也還不到隨便買隨便賺的程度，昨（4）日持包括華星光跌停，佳世達、威盛續創新低，但已見部分個股轉強，如營邦、辛耘、建準漲停，華泰大漲8.8%。

AI雙雄廣達、緯創雖回檔，廣達股價強勢收紅，而緯創則持續爆量逾34萬張，一買一賣才有成交量，代表緯創有34萬張買盤進駐。

他也指出，廣達、緯創抄底的兩套劇本，第1階段觀察回測季線能否止跌，也就是落在156元與92元附近，若真急跌打到季線，短線一定會止跌，因為這是市場共識的支撐點，但並不是回到季線就可以毫無節制的買，因為季線並非天下無敵。

若真回到季線就是關鍵了，第1種急跌破季線，爆出超大量並留下影線，若盤中出現這種走勢，就可設好風險點搶進。

第2種跌到季線止跌反彈，第2次再向下測試季線的話，就形成季線雙底，突破季線雙底頸線，或是突破頸線後回測支撐，這是第2種進場劇本，提醒妥善做好進出場規劃，在有限風險下，創造波段獲利。

亨達投顧分析師陳智霖則指，台股本周大震盪，收了一個創新高的長黑K棒，周線下跌449點，回測季均線拉出下影線，成交量為3672 億元，量縮就是整理格局，線型來看跌破月移動均線，勢必需要透過時間整理，籌碼面跟考量營收及季報，評估至少整理到8/16台指期結算附近，因此未來1周操作切忌急躁，宜利用震盪偏多盤，進行選股布局。

對於AI股後市，他則提醒，緯創、創意主力融資出場，導致大盤即便震盪走高，指標股卻是繼續弱勢，由此來看，搶AI股反彈要非常小心，穩健做法是找有資金介入的低基期個股，如聯發科、宏捷科等手機比重高的個股，即便手機產業再不好，但最差谷底可能已過。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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