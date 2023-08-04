全新、全訊 7月營收報喜

三五族近來業績持續回溫，繼宏捷科（8086）7月營收繳出18個月高佳績後，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）、軍用PA大廠全訊（5222）營收聯袂報喜，全新受惠智慧手機交貨旺季加持，7月營收年月雙增，改寫13個月新高，全訊則在政府標案持續推進下，營收較去年同期大增逾五成。

經歷一年的庫存調整陣痛期，砷化鎵產業近期業績倒吃甘蔗，多家廠商紛紛釋出正向展望，透露客戶庫存調整已重回健康水準，截至4日止，共有宏捷科、全新、全訊三家廠商公布7月營收。

全新7月營收2.24億元，月增3.64％、年增17.56％，連三個月營收站穩2億元之上，並創下13個月新高，是繼2022年1月以來首次再迎來年月雙增。

產品組合方面，全新指出，光電子產品因部分訂單遞延至8月，導致其7月營收占比大幅下滑至15.5％；反之，微電子則受惠美、陸系智慧手機品牌大廠進入交貨期，及大客戶獲得市場份額提升「兩大利多」，表現漸入佳境，營收比重自6月的75.5％，大幅提升至今年新高的84.5％。

展望下半年，法人指出，AI帶動數據中心頻寬升級需求爆發，全新為美系光通訊廠資料中心高階800G接收端產品獨家供應商，也供應台系砷化鎵晶圓代工廠光通訊產品，下半年出貨可望增溫，預估2024年資料中心相關應用營收，將成長2～3倍，占營收比重將達高個位數，成為後市營運的重要成長動能。

而在「政府國防自主」政策下，政府標案出貨進度順利推進，全訊7月營收達1.01億元，雖較6月的歷史新高紀錄下滑22.32％，惟仍較去年同期大幅成長51.1％。