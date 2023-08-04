搭AI熱 新唐下半年營運衝刺

終端需求持續不振，新唐（4919）董座蘇源茂指出，人工智慧成長動能強，公司馬達控制（Motor Control）及BMC（基板管理控制器）逐步開發AI相關應用；就整體營運面觀察，隨庫存去化告一段落，下半年不會更壞，但要重回2021年一季營收100億元以上仍待努力。

新唐4日召開董事會，受客戶進行庫存調整影響，稅後純益4.43億元，季減34.08％，年減67.41％，每股稅後純益1.05元，其中車用與工業用營收占比達48％，通訊及消費占比均為18％，電腦占比約16％。上半年合併獲利11.14億元，年減56.5％，EPS 2.65元。

中國MCU需求方面，總經理楊欣龍說，目前第二季需求比第一季回升，但沒有明顯改善，客戶對於下半年比較保守，中國刺激方案還在觀察有效性，沒有看到明顯訂單增加，比較好的來看，需求沒有持續衰退，也沒有改善，下半年預期是持平狀態。

隨車用製程瓶頸已解除，蘇源茂強調，在車用市場上，車用半導體缺貨產能今年已算是解除，今年會修正完畢，新唐在中國市場占比例不高，無論工業用或車用方面，明年會往上升，隨中國產能增加，到2025中國區BMIC（電他管理IC）營收占比會升到1／3。

楊欣龍指出，新唐在車用與工業用持續發展多項產品，除了車載抬頭顯示器及駕駛臉部疲勞辨識的HMI與TOF sensor，導入新的中國車用客戶並於本季量產；此外，應用於EV charger的高效digital power MCU導入日本客戶，工業物聯網新產品也獲得客戶認可。至於用於鋰電池保護的CSP MOSFET 產品，導入AR／X-RAY眼鏡的應用，於本季開始量產。

楊欣龍說，USB retimer新產品也在第四季對營收產生綜效，在消費性產品方面，用於自主移動機器人（AMR）障礙偵測功能的低功耗TOF sensor，本季成功導入美國的新客戶。

此外，新唐與NVIDIA輝達等AI業者積極接觸，討論開發相關商品，蘇源茂表示，目前除了AI伺服器主板將採用一顆BMC外，其餘AI加速卡未來是否採用仍待客戶統一規格；此外，在馬達控製器方面（Motor Control）亦推向風扇管理業務。