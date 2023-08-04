董座涉嫌炒作股價 岱宇：公司營運正常

被指涉嫌炒作公司股價，岱宇（1598）董事長林英俊被台北地檢署諭令以200萬交保，林英俊4日跟公司員工說明，目前公司業務與營運正常，並沒有出問題。至於上述案件，純屬他個人事情，與公司無關。

岱宇也發出給股東、供應商、銀行及所有利害關係人的公開信說明。林英俊並向銀行團、供應商及客戶說明，避免銀行團抽銀根，也確保維持供應商及客戶的供貨或買賣關係。

受到台北地檢署2日指揮調查局中機站，兵分22路搜索岱宇等處，林英俊被台北地檢署諭令以200萬元交保，消息一出，岱宇4日一開盤，股價應聲打入跌停31.9元，下跌3.5元，並在跌停價上下震盪整理，後因買盤敲定，股價逐步反彈回升，終場收32.7元，下跌2.7元，跌幅7.63％。

岱宇強調，這次檢調搜索，並非針對公司本身有任何涉及不法行為的指控或指向，而公司僅是配合調查，同時強調偵查的不公開性限制，以確保公司遵守相關法規，並維護調查的正當性。岱宇說，此事件對公司的財務狀況和日常業務，並不會造成任何重大影響，目前公司的財務狀況穩健，業務運作順利。

岱宇董事長林英俊，被指涉嫌自2018年至2019年間，聯合股市作手及股市金主等人，透過10多個人頭帳戶，以左手賣出，右手買入相對成交等沖洗買賣模式，製造出交易假象，共同拉抬公司股票交易價格，凸顯交易活絡表象。全案經台灣證券交易所查覺交易異常，移請調查局偵辦。