中鋼：9月起鋼市將復甦

中鋼（2002）4日發布上半年財報，上半年營收1,867.02億元，稅後純益2.68億元，每股純益0.02元。近期亞洲鋼市利多陸續浮現，各家鋼廠紛紛提價，中鋼認為，今年鋼市最壞時機已過，9月起將逐步好轉，對旺季第四季鋼市沒有看壞的理由。

今年上半年鋼市表現不佳，國內龍頭中鋼也不例外，上半年營收1,867.02億元，年減24.97％，上半年稅後純益2.68億元，EPS為0.02元。

儘管上半年因鋼市低迷導致業績不振，但近期諸多對鋼市有利的因素開始發酵，包括煤、鐵等原物料價格仍高、大陸平控限產、政策促進內需讓鋼鐵需求回升等，亞洲各大鋼廠也紛紛開始提價，1日越南和發鋼廠就率先起漲，9月／10月熱軋每噸上漲20美元，而越南河靜鋼7月接單暢旺，據了解接下來9月盤價也將上調，預估每噸擬漲20～30美元。

據了解，越南河靜鋼7月接單量已達正常量產水準，來自大陸的低價鋼品數量也逐漸減少，都有助於鋼價上揚。

中鋼分析，7、8月已是今年鋼市最差時間，接下來在高溫雨季過後，鋼鐵需求將近一步成長，最壞的時間已經過去，9月起鋼市可逐漸復甦，第四季旺季「沒有看壞的理由」。

鋼鐵業人士指出，第四季目前看起來會是今年最好的一季，鋼價築底完成，價格不可能再更低，大陸政策利多在救經濟之餘，對拉抬鋼價也有效果，第四季鋼市確實看好。