緯創崩3成 外資勇接2萬張登買超冠軍

惠譽調降美債評等引發全球金融市場震盪，美股4大指數收黑，台股AI族群驚魂未定，今天緯創、創意、英業達等續跌，不過，技嘉、廣達、仁寶等出現反彈。台股指數盤中一度下跌130點，終場小跌35.23點，收16843.68點，守住季線，成交量3672億元。

今天外資賣超103.44億元，投信買超9.82億元，自營商賣超60.43億元，合計3大法人賣超154.05億元。

近日AI股急殺，緯創由高點161.5元至今天收盤114元，短短8天跌掉29.4%，跌幅近3成，今天仍跌6%。外資大買2萬張，躍居買超第一名，是否止跌反彈待觀察。外資加碼AI相關個股還包括光寶科1.57萬張、鴻海1.46萬張、仁寶4319張。

外資賣超第一名為華邦電4.57萬張，第2名中信金3.56萬張。晶圓雙雄台積電、聯電各減碼1萬張、9千張。

此外，高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息，繼周三大砍6萬2942張之後，今天續賣超8千張，短短2天出脫7萬964張。另一檔00900富邦特選高股息30也遭減碼1.36萬張。

法人表示，台股周三跌破月線，今天盤中摜破季線，尾盤跌幅收斂重新站回季線，技術面轉弱，加上散戶看多、籌碼凌亂，盤勢預估還需要整理。今天觸及季線隨即反彈，後市若季線持續有撐，加上AI股修正乖離後止跌，指數未來可望有機會表現。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)20753張、光寶科(2301)15736張、鴻海(2317)14615張、金寶(2312)10158張、長榮(2603)7263張、中興電(1513)6111張、正文(4906)5915張、群創(3481)5522張、元大滬深300正2(00637L)5271張、佳世達(2352)5234張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華邦電(2344)45716張、中信金(2891)35648張、華新(1605)29014張、富邦特選高股息30(00900)13601張、大亞(1609)11790張、台耀(4746)10938張、台積電(2330)10798張、永豐金(2890)10013張、聯電(2303)9223張、國泰永續高股息(00878)8022張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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