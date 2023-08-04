8月4日一分鐘強弱勢股

8月4日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

鈦昇（8027 ）

10.00

營運成長動能，股價強勢攻堅漲停

宏捷科（8086 ）

9.94

月營收持續維持走揚，吸引買盤追價

辛耘（3583 ）

9.83

產業前景佳買盤強追，但外資趁勢賣超3,321張

華泰（2329 ）

8.80

低價半導體股強勢攻堅，外資連兩日買超9,695張

盛達（3027 ）

8.76

低價位股攻堅站上50元，股價上方壓力在58.4元

義隆（2458 ）

7.46

業績呈現好轉帶動買盤追價，法人買超4,969張 

奇鋐（3027 ）

7.13

產業前景看好，投信買超1,252張連四日加碼

中光電（5371 ）

6.17

業績持穩表現，法人買超1,806張

技嘉（2376 ）

5.15

商機長線題材看好，法人連兩日買超4,552張

國產（2504 ）

5.08

低價位股轉強攻堅，外資買超2,636張已連兩日加碼

表：證券新聞中心

8月4日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

亞航（2630 ）

9.95

股價持續震盪整理，但外資逆勢買超408張

中華化（1727 ）

9.91

股價震盪整理，但外資轉賣為買超830張

泰銘（9927 ）

9.91

日前股價急漲創高後拉回，外資賣超178張已連五日減碼

台耀（4746 ）

9.81

股價震盪跌破百元關卡，外資法人賣超1.09萬張

明基材（8215 ）

9.78

股價震盪跌破40元，外資連兩日賣超8,842張

岱宇（1598 ）

7.63

消息面高層炒作遭調查利空轉弱整理，外資賣超408張已連兩日減碼

緯創（3231 ）

6.17

股價持續震盪整理，但法人買超4,930張

華新（1605 ）

5.93

股價震盪整理，外資賣超2.9萬張

大亞 （1609 ）

4.84

線纜股震盪拉回整理，法人賣超1.32萬張

雲品 （2748 ）

4.73

觀光類股震盪拉回整理，法人賣超1,014張

製表：證券新聞中心

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