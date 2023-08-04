8月4日一分鐘強弱勢股
8月4日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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鈦昇（8027 ）
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10.00
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營運成長動能，股價強勢攻堅漲停
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宏捷科（8086 ）
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9.94
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月營收持續維持走揚，吸引買盤追價
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辛耘（3583 ）
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9.83
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產業前景佳買盤強追，但外資趁勢賣超3,321張
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華泰（2329 ）
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8.80
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低價半導體股強勢攻堅，外資連兩日買超9,695張
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盛達（3027 ）
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8.76
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低價位股攻堅站上50元，股價上方壓力在58.4元
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義隆（2458 ）
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7.46
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業績呈現好轉帶動買盤追價，法人買超4,969張
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奇鋐（3027 ）
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7.13
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產業前景看好，投信買超1,252張連四日加碼
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中光電（5371 ）
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6.17
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業績持穩表現，法人買超1,806張
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技嘉（2376 ）
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5.15
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商機長線題材看好，法人連兩日買超4,552張
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國產（2504 ）
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5.08
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低價位股轉強攻堅，外資買超2,636張已連兩日加碼
製表：證券新聞中心
8月4日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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亞航（2630 ）
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9.95
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股價持續震盪整理，但外資逆勢買超408張
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中華化（1727 ）
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9.91
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股價震盪整理，但外資轉賣為買超830張
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泰銘（9927 ）
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9.91
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日前股價急漲創高後拉回，外資賣超178張已連五日減碼
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台耀（4746 ）
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9.81
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股價震盪跌破百元關卡，外資法人賣超1.09萬張
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明基材（8215 ）
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9.78
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股價震盪跌破40元，外資連兩日賣超8,842張
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岱宇（1598 ）
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7.63
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消息面高層炒作遭調查利空轉弱整理，外資賣超408張已連兩日減碼
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緯創（3231 ）
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6.17
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股價持續震盪整理，但法人買超4,930張
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華新（1605 ）
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5.93
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股價震盪整理，外資賣超2.9萬張
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大亞 （1609 ）
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4.84
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線纜股震盪拉回整理，法人賣超1.32萬張
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雲品 （2748 ）
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4.73
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觀光類股震盪拉回整理，法人賣超1,014張
製表：證券新聞中心
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