台股高檔震盪 分析師揭後續關鍵選股指標

隨著美國通膨逐步降溫，市場預期美國升息循環即將結束，而強勁的美國經濟數據表現大幅提升軟著陸的可能性，讓美股在今年上半年漲勢亮眼。不過近期指數來到高檔位階，投資風險逐步提升，也暫時結束了連續快速上漲的主升段，進入高檔震盪整理。若想要進場投資，如何規避風險將變得至關重要。有什麼穩健的投資標的可供參考？投資人要如何降低投資風險？本文將為讀者分享簡單的選股邏輯與分散風險的交易策略。

選擇高股息投資標的 為投資組合穩健打底

在近期高檔震盪的盤勢中，投資人擔心此時進場容易出現買了就跌、賣了就漲的窘境，而持有具備防守特質的高股息類股，可以幫助投資人解決上述問題。能夠穩定配息的企業，通常是在各產業中最具有競爭力的前段班，能夠每年持續穩定獲利，並具有景氣好時漲幅較佳、行情弱時相對抗跌的股性，此外，穩定配息也能帶來定期現金流回饋，若對此有偏好的投資人，高股息標的就是不錯的選擇。

若想挑選高股息個股期貨，除了比較殖利率高低，也可以觀察連續配息年數，年數越高代表公司具有長期穩定的獲利能力，才能定期將經營紅利回饋股東，其中亞泥、南亞連續配息四十年，而台積電也有十九年連續配息紀錄。是否填息也非常重要，若配息完後股價未能回升，導致投資人拿了股息卻賠了價差，無助於資產成長。而填息時間越短，代表市場對該公司的經營信心越高，也是挑選標的時需注意的細節。綜合各項變因篩選出的高股息標的，有助於為投資組合穩健打底。

淨零排放趨勢夯 ESG成關鍵選股指標

無論是政府端還是企業端，將ESG作為企業經營的指標已成為長期趨勢。有能力完善ESG措施的企業，通常具有穩定營運績效、擁有足夠現金流等防守型標的的特質，適合在近期的震盪盤勢做配置。

政府端方面，2023年2月《氣候變遷因應法》正式經總統公布後實施，該法案納入2050年淨零排放目標、徵收碳費專款專用、納入碳足跡及產品標示管理機制等措施。而2024年起企業將被政府課徵碳費，成為新的經營成本之一，若企業減碳效益佳，可透過碳權交易減少碳費成本，因此企業減碳成效將隨著法案實施進程加速變得更加重要。

企業端方面，Apple宣告將在2030年以前，供應鏈達到100%碳中和，因此減碳措施的有效性與積極性將成為供應商關鍵篩選指標。若現有供應商不符合準則或消極減碳，將面臨被終止合作關係的後果，這也是為何台灣半導體龍頭廠台積電積極購入綠電，以滿足客戶需求。綜上所述，ESG不再只是衡量創造外部效益的指標，未來更代表取得訂單的能力。

等權重交易策略 兼具風險分散與定期停利

想到指數投資，0050往往是台灣投資人首先想到的商品，透過一籃子股票的投資組合，進行分散風險的同時，也能參與大盤行情。不過眼尖的投資人會觀察到，台積電在0050佔比高達48%，使得買0050幾乎就等於買台積電，未能完全達到分散風險的目的。

若想提升風險分散程度，可參考「等權重交易」的投資策略，將成分股平均分配，使投資組合不受單一標的價格劇烈波動所影響，大幅降低投資風險。由於價格變動使權重改變，需定期檢視權重變化，將部位進行重新調整，權重成長的標的獲利了結，權重減少的標的則逢低加碼，讓整體投資組合進行再平衡，順帶執行低買高賣的操作。

投資人可挑選ESG績優企業，或具有防守特性的高股息商品納入投資組合，搭配等權重策略，有機會帶來不錯的獲利績效。以特選台灣龍頭等權重指數為例，該指數挑選三十檔優質企業，進行等權重分配，自指數編製日以來，累積報酬績效幾乎每日都優於大盤(如附圖所示)。

若以ESG選擇個股期貨，可從SEED台灣永續評鑑中，挑選AAA最高評級的標的如：光寶科期(FQF)與日月光期(OZF)等。高股息標的則可依連續配息年數排序，亞泥期(DYF)、南亞期(CAF)報到入列。除前述個股期貨標的，以ESG績優企業組成的台灣永續期貨(E4F)也是不錯的選擇。若偏好現貨商品，兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921) ，或即將上市的兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF，幫助投資人省去選股與等權重調整的力氣，享受到更好的風險分散與獲利潛力。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1197期 廖恩平）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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