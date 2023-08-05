6月金控業獲利大爆發 專家點名這3檔吸睛

防疫保單理賠告一段落、台幣貶值匯兌收益、升息利差，加上台股大漲實現資本利得，金控業者六月獲利大爆發，三檔績優生值得密切追蹤。

2022年美聯準會劇烈升息，股債匯市三跌，加上防疫保單理賠，金控業多半表現不如預期，14家金控業者去年稅後純益僅 2832.11億元，較2021年大減五成，簡直腰斬。

金融業分為銀行、壽險、證券三種，在升息環境下，壽險因為海外資產部位較多，尤其是債券價跌，受傷最為嚴重，證券業則因股市交投清淡，成交量僅在1800億~2400億上下徘徊，獲利大為縮水，唯銀行業因升息利差帶來的收益，減損程度較輕。

金控業者六月獲利大爆發

今年美國通膨放緩，六月CPI降至3%，聯準會敲定七月升息一碼，利率區間來到5.25%~5.5%，鮑爾雖然沒有鬆口不再升息，但市場認為升息已接近尾端，債券價格回穩回沖帳面虧損，加上台幣貶值的匯兌收益、防疫保單理賠告一段落、年初以來股市大漲實現資本利得等諸多因素下，14家金控業者六月獲利大爆發。

其中，國票金(2889)因為基期低，六月獲利2.63億，年增2091%；新光金(2888)獲利32.16%，年增901.1%；國泰金(2882)獲利161億元，年增475%；玉山金(2884)獲利17.18億元，年增327.36%；富邦金(2881)獲利173.03億元，年增316%；中信金(2891)獲利90億元，年增188.85%；開發金(2883)獲利51.19億元，年增146.82%；元大金(2885)獲利48.85億元，年增94.62%等等，整體上半年金融三業稅前盈餘3,748億元，年減幅從雙位數收斂至8%。

看好金融業下半年的復甦行情，外資在七月開始積極買超部分金融股，截至7月31日止，買超累積上萬張的有新光金、彰銀(2801)、國泰金、臺企銀(2834)、元大金、中再保，買超千張的有玉山金、群益證(6005)、京城銀(2809)、統一證(2855)、王道銀行(2897)、合庫金(5880)，同時間調節富邦金、中信金、第一金(2892)、華南金(2880)千張到萬張不等，顯示外資買盤已經歸隊。

三檔金控績優生值得追蹤

對於想要賺價差的朋友，理財周刊從「單月獲利」及「累積EPS」篩選出三檔績優生，分別是富邦金、國泰金、中信金，目前股價都還低位階。

富邦金六月獲利173.03億元，比前月成長3.6倍，創下歷史單月新高；今年前六月獲利429.23億元，EPS 3.18元，勇居同業之冠，主要受惠於子公司富邦人壽六月獲利125.19億元，北富銀六月獲利24.76億元，產險部門由虧轉盈獲利3.2億，14家金控中唯一累積營收破400億元。

富邦防疫保單理賠金額近900億元，預估整體賠付金額應該不會超過950億元，大部分都在五月到期，少部分在六月也會陸續到期，到三月底仍有準備金餘額23億元，預估足以因應後續的理賠支出，等於是說防疫保單的影響已經過去。

截稿前，富邦金股價66.4元，法人預估EPS 7元，本益比不到10倍。七月下旬買超近9630張，富邦金20日除息，僅花六個交易日即順利填息。

國泰金六月獲利161億元，為今年首度單月獲利逾百億大關，並創下歷年同期新高。其中國泰人壽匯兌收益及股息70億元入帳最為亮眼。國泰金上半年獲利329.1億元，年減32%，EPS 1.98元，位居金控第二。

另外，國泰人壽防疫保單於六月全數到期，目前僅有少數零星延遲申請理賠的案件，目前剩餘的賠款準備金總額約293億元，可以說已經擺脫防疫保單的影響。外資七月份敲進4萬1千張，FactSet預估今年EPS 4.5元，以8/1收盤價47.25元計算，本益比10.5倍。

中信金6月獲利90.38億元，年增188%，累計前六月獲利288.13億元，年增14%，EPS 1.48元，位居金控第三，主要動能來自於中信銀行因存放款業務動能持續成長、財富管理手續費獲利38.14億元、台灣人壽六月份股票資本利得和股息獲利49.52億元。

中信金旗下中信產險去年因銷售防疫保單陸續辦理二次減資、四次增資，增資總金額達205億元，六月以來防疫險理賠申請僅剩少數案件，去年已提存217億元損失，由於防疫險理賠已近尾聲，中信產險擬減資30億元消除虧損，改善財務結構。FactSet預估今年EPS 2.66元，以8/1收盤價計算，本益比9.8倍。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1197期 蔡武穆）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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