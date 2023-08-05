下半年旺季到 面板雙虎蓄勢待發

面板產業下半年將迎來春天。2021年因為新冠疫情，遠距上班帶動NB需求，友達(2409)、群創(3481)營收大增，股價也大幅飆漲，但隨著2022年的烏俄戰爭、通貨膨脹等，使得終端消費力道大減，連帶影響電視、NB面板的銷售，2023年以來至第二季，以台積電(2330)為首的科技大廠，皆是以「去庫存」作為主調，面板產業自然也是如此，但第三、四季有望迎來轉機！

美國消費者信心創新高

面板產業的好壞，直接連動終端消費市場的景氣，根據七月最新消費者信心指數指出，美國民眾對於經濟樂觀程度創近兩年新高，美國消費者信心指數，從六月的110.1上升至117。美國六月消費者物價指數(CPI)年增率也降至3%，遠低於去年六月的9.1%，市場對於聯準會將停止升息，也達到普遍共識，並且對於經濟軟著陸的期待大增。由此推估，消費者對於消費性電子產品的需求將逐漸復甦。

面板報價一波未平一波又起

六月，LCD電視面板庫存健康，備貨需求穩定，推升報價持續上漲。整體來看，第二季全球LCD電視面板市場供需處於平衡偏緊的狀態。LCD電視拉貨動能接續，讓面板漲價一波跟著一波。

七月下旬，電視面板報價拉出連四紅。根據TrendForce統計，電視面板報價漲勢凌厲，65吋產品均價162美元，較前期漲四美元，月漲幅4.5%；55吋產品均價119美元，較前期漲三美元，月漲幅5.3%；43吋產品均價63美元，較前期漲二美元，月漲幅5%；32吋產品均價36美元，月漲幅5.9%居冠。主流55吋電視面板已登上近兩年來新高價，業界認為，這個價位應足以讓面板廠處於獲利。

面板報價上揚原因 「這」才是關鍵

面板報價上漲的背後原因，首先是中國品牌為了618提前鋪貨，其次是面板廠透過嚴格的產能利用率管控，以量制價來推升面板價格。

但最重要的原因是終端需求回溫。有高度可能性是下游的電視品牌廠已接到消費者訂單，並開始往中游面板廠訂貨，帶動面板價格持續上升，否則報價應呈現曇花一現，而不會逐月攀升。

終端回溫從第二季電視銷售數據可略為看到，全球電視市場在今年第二季度表現佳，TrendForce預估出貨量將達4,663萬台，季增7.5%，年增2%。這主要受惠於中國品牌在618電商節慶期間備貨，以及部分中國品牌在海外市場的銷售表現超出預期。值得注意的是，這也是連續七個季度後首次出現2%的年成長率，顯示出終端庫存經歷長時間去化後已回到健康水位。

展望面板產業下半年旺季

面板產業即將進入第三季的旺季備貨高峰，TrendForce預估出貨量將季增13.5%，達到約5,292萬台。雖然預計在第四季全球電視出貨量可能會放緩，季增幅度預計收斂至4.5%，約5,513萬台，相較年初品牌的出貨規劃減少了5.1%。儘管如此，我們不應忽視奧運和聖誕節等，這些可為面板價格提供支撐。

友達、群創法說會，紛紛看好下半年營收，不只是公司單方面觀點，實際上，面板雙虎第二季出貨量也均優於預期，春江水暖鴨先知，甚至上游的康寧(玻璃基板大廠)也傳出第三季將調漲玻璃基板價格二成。

六月以來，面板價格持續上漲，不只是618檔期的曇花一現，平均產能利用率達到八成，有助於降低成本。如果報價能保持穩健，部分面板廠有可能在第三季提前轉虧為盈。

面板雙虎股價走勢： 魔鬼藏在細節裡！

回到台廠的面板雙虎，細看兩者的股價走勢，可以發現幾件事情：首先是去年股價跌幅隱約有支撐，以2022年友達來說，明顯在14元左右觸底，群創在10元觸底，接著就是一連串的盤整，但是在去年如此嚴峻的環境下，股價為何沒有跌至2020年的低點？

2022年，群創營收下探2018年以來低點，降低至2,237.16億元，EPS為-2.76元，而友達年營收為2,467.93億元，同樣下探2018年以來低點，EPS為-2.39元。面板雙虎營收明顯比2020年還低，但是股價為什麼有支撐呢？這點十分有趣。

其次是，近看群創與友達七月股價走勢，均線已呈多頭態勢，年線皆往上翻揚。群創於6/19股價上漲出量，於7/27站上6/19的大量高點，另外，友達(2409)同樣在6/19股價上漲約8%，7/27站上6/19大量高點，二者呈現量價齊揚，並都站上前段出量高點，雙虎股價走勢、時間點近乎一致，前面打底時間長，籌碼集中度高，加上面板報價上揚，看好第三、四季營收，使股價能有一波走勢。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1197期 張仲華）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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