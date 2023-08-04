AI過熱泡沫了嗎？專家教戰操作策略曝光

操作策略

美股超級財報週持續進行中，靜待盤面多檔重點指標股財報公布結果，超微公布財報大漲，解除破線轉弱危機，蘋果財報攸關台股蘋果供應鏈，後續影響仍有待追蹤。

創意法說會後躺平，演變成AI股「法會」，市場疑慮會不會有更多公司法說報憂，借券增加也助長了空方氣焰，連強勢AI指標股公布六月自結EPS，也無法力挽狂瀾，台股520以來的主流AI族群，終於紛紛不支倒地。不過，軋空殺多本來就是籌碼消長的宿命，潮水退去正好檢視誰在裸泳！

如果市場認同輝達黃仁勳講的「未來10年內我們產業將取代逾1兆美元的世界傳統電腦」，以及超微蘇姿丰強調的「未來5年AI無所不在」，那麼，輝達、超微續強，將見證AI族群風雲再起的契機。

台灣新科首富林百里認為AI開啟廣達黃金10年，發下豪語要為AI再戰10年，不輕言退休，更以心電圖比喻AI產業健康發展。只是，趨勢股漲多修正乖離後，何時投資價值浮現？才是投資人要做的功課。

台股加權指數延續原本中多格局未變，多方持續主導盤勢動向；唯短線出現「價量背離」型態，且開始進入第二季季報公布密集期間，可能對台股短線走勢帶來影響。

因此，建議調降多單部位10%，至60%水位，整體操作水位為60%。

觀察指標

★多單標的：本益比基期低，產業趨勢向上，法人看好全年獲利有望續增類股，以及伺服器股、車用電子股、電動車概念股、網通股等續抱。

★空單(避險)標的：無。

大盤後勢看法

美股道瓊工業、S&P 500、Nasdaq、費城半導體等主要指數，重新站回所有均線之上，持續中多格局不變。

加權指數未破自去年10/25日低點12629起漲以來的上升趨勢線，等待由創意跌停引爆的AI修正波告一段落。OTC指數急跌摜破季線，三日內站回季線，就是反彈契機。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1197期 理周投研部）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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