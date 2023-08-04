SCFI連2紅 大戶密碼再現 網喊：長榮開船

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）連2紅，最新報價續漲10.09點至1039.32點，除周漲0.98%，貨櫃大哥長榮今（4）日盤中更見多筆「499」大單狂敲，力抗AI 空軍成台股中流砥柱，終場上漲3.81%收109元。由於市場大戶避免單筆逾500張列鉅額交易而得依規申報，「499」成為常見的拆單作法，也被視為主力進場的重要訊號，引發水手們一陣歡呼，嗨喊下周要噴、王船發船了。

無獨有偶，貨櫃即期運費也出現逾2年的最大漲幅，英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）編纂的世界貨櫃運價指數（World Container Index, WCI），每FEU（40呎櫃）目前報價上漲11.8%至1961美元，不僅創2021年6月以來最大漲幅，也連4周收紅。

WCI主要反映連接亞洲、歐洲和美國等8條貿易路線的短期運費，包括洛杉磯、鹿特丹等重要航線，本周運價都呈兩位數漲幅，顯示海運運價逐漸走出長達16個月低迷，第3季旺季至年底的貿易前景將有明顯改善，市場後續聚焦全球貨櫃航運二哥、馬士基的第2季財報，及其下半年展望。

由於長榮今日股價明顯轉強，早盤10點過後，盤中更驚見多筆499張大單急敲，市場也傳出，凱基哥等主力大戶進場的風聲，長榮499張買單再現，自然也引發網友關注，猛喊管他AI或BI，基本面都不如貨櫃3雄。

就有資深水手分析，長榮今年預估EPS約15~20元，以本益比10倍計算，股價至少有150元以上實力，若能賺到2個股本，股價更應該回到200元以上，更認為這跟AI不同，不是本夢比、而是貨真價實的本益比，值得投資人長期持有，坐領股息收入。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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