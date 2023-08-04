路博邁：AI鏈漲多修正 充電樁等3產業吸金

在歷經七月瘋AI後，台灣ASIC矽智財大廠-GUC意外地下調年度展望、AI指標廠商-Wistron宣布處分自家子公司Wiwynn股票，使AI相關概念股近期紛遭到拋售。路博邁台灣研究團隊認為，由於進入法說期間，AI供應鏈短期出現漲多回檔修正，靜待八月Nvidia的財報展望與雲端大廠的伺服器建置需求帶來的催化劑。

路博邁表示，AI主要的出貨始於今年第三季，目前公布的財報不包含AI訂單所帶來的營收增長或毛利上升，故市場對於財報不如預期造成的下跌實屬短線漲多回檔。

未來除了AI供應鏈之外，路博邁表示，台灣以5G為應用的潔淨能源產業，受惠於政府頒布的再生能源條例與美國的汽車排放條例等，充電樁、加氫站與碳交易相關產業可藉由這波AI休息的情況下吸引資金進場。另一方面，在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下，加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作，可以適時布局增加資金應用效率。

此外，政策方面對於AI相關產業也是偏多，路博邁表示，美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元，以推動全美高速網路計畫。此計畫將加速推廣寬頻網路肌腱，其中5G設備-FWA（Fixed Wireless Access）因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作為替代有線網路的解決方案。台灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計畫的設備出貨增加而受益。

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