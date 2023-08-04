當沖AI補不出來 網：還有比賠光更慘的事

AI股經過一波急殺崩跌後，今天指標股廣達、光寶科出現反彈，但緯創盤中仍一度大跌9%，持續弱勢。在颱風假前一天，多家證券商申報緯創違約交割，證交所揭露金額達4865萬元。

當天就有網友在Dcard上發文求救，表示：「這3天沖緯創結果跌停太突然，根本出不掉，現在要補100萬左右，但是根本沒錢補進去，請問我是不是要違約交割了？有人可以借我錢嗎？好想打當沖AI的自己……」

有專業的網友「科普」違約交割相關民刑事責任、也有網友提醒會信用破產，另也有實用的建議「先問營業員怎麼處理」、「跟家人借錢」等。

「千萬不要槓桿操作！」

科技網紅許美華在FB發文表示，看到低卡年輕人當沖最近暴漲暴跌的AI股，被斷頭求救，真的很同情。她提醒年輕人，「你以為賠光很慘嗎？有比賠光更慘的事嗎？當然有，就是賠光還負債一屁股！」

許美華強調，不要以為這種事很難發生，只要你做金融槓桿操作，一定會碰到保證金不夠被斷頭，時間早晚而已，不要以為自己比別人厲害！「我給身邊年輕人的投資建議，第一句話就是：千萬不要槓桿操作！千萬不要槓桿操作！千萬不要槓桿操作！（因為很重要，所以說三次）」

Dcard原po昨天也更新進度，表示事情解決，以後不敢碰股票了，「謝謝大家的建議，跟業務員討論後把要補的錢壓下來，但要承擔一些利息，昨天也家庭革命了，最後爸爸願意救我…以後我不碰股票了，這次教訓後我還是當個腳踏實地的人，不要當投機取巧的人，感謝大家的回覆。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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