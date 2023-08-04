公股行庫應援 AI傷兵2檔煞跌、3檔彈起來

AI過熱引爆修正下殺潮，2日台股就在一片殺戮聲中大跌逾300點，摜破月線及萬七關卡，單日市值蒸發1兆元，外資在台股提款213億元、自營商也賣超147億元，僅投信小幅買超4.7億難有護盤作用，面對籌碼面的衝擊，周五台股在颱風天休市後恢復交易，指數繼續下探跌破季線，雖然盤勢不振，但八大公股行庫出手下，緯創(3231)未再跌停，下探到110元止住，創意(3443)跌幅控制在1%之內，廣達(2382)、光寶科(2301)、技嘉(2376)強勢走高，分別上漲2%~5%。網通飆股華星光(4979)Q2 EPS僅0.63元，引發失望賣壓，慘打入跌停。

台股資金2日大逃殺，3日雖因卡努颱風過境休市，市場趁勢稍作冷靜，惟美國信評下調利空籠罩，加上AI股雲端墜落、融資戶面臨斷頭壓力，短線市場壓力沉重。八大公股行庫本周以來日日買，成為救市國家隊，觀看口袋名單：台積電、光寶科、緯創、創意、廣達本周買超逾2億元，此外威盛、華星光、中興電、技嘉、日月光投控皆在買超之列。有公股行庫的加持，AI股空方火力驟降，緯創、創意跌幅受控，廣達、光寶科、技嘉展開反彈。

雖然台股出現重殺，統一投顧董事長黎方國表示，官股券商先前在台股衝高之際，持續趁勢逢高獲利了結、回收部分資金，現階段銀彈充沛，明年又有選舉行情加持，護盤力道可期，有望為台股帶來信心，研判台股下檔季線16753點將有撐，有望在該價位附近稍作整理後止穩。

至於近來南韓傳出研發常溫常壓超導體，使台灣「超導三雄」第一銅、泰銘和金益鼎飆一波，但又傳出南韓將論文下架，八大行庫券商2日對「超導三雄」賣超，第一銅(2009)賣超881張，泰銘(9927)賣超474張，金益鼎(8390)賣超168張，三雄今日全打入跌停板。

（時報資訊 張嘉倚）

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