3大烏龍 超導四傑變「超倒」專家這樣說

超導體變「超倒體」?周三才因為韓國研究團隊發布超導體LK-99，股價飆漲的超導體四傑，今天除了太空梭盤中仍衝漲停外，第一銅、金益鼎和泰銘則受到3大利空被狠修理翻落至跌停。華冠投顧分析師范振鴻認為，LK-99中的銅金屬占比相當低，即使未來能夠真的商業化，銅的用量反而將大幅減少，對於銅的概念股來說反而是利空。

被稱為「能源聖杯」的超導體LK-99因為南韓研究團隊兩篇論文引發全球熱議，不過論經過颱風假一天的沉澱，才發現超導題材竟非原來想像，包含研究團隊跳出來稱論文有缺陷、美國超導公司股價飆破1倍被發現竟是「名字取對」，加上分析師釐清，讓超導四傑股價七零八落。

LK-99論文主要作者之一李碩斐接受韓聯社訪問時表示，有團員擅自將還沒完成的論文搶先發表，已要求論文下架；另一研究成員金賢卓也表示，論文還存在很多缺陷，是在未經許可的情況下發表。

有趣的是，先前搭上超導話題、股價5天翻漲超過1倍的美國超導公司（AMSC），只是因為「名字取對」，後來被發現其公司主要以生產風電設備為主後，股價暴跌28.95%。天風證券分析師郭明錤也表示，常溫常壓超導體如果未來能夠商業化，將對計算機與消費電子領域有顛覆性影響，但「目前商業化的時程沒有任何能見度」。

范振鴻認為，LK-99是摻雜的鉛磷灰石，銅只是其中的一點比例，況且若LK-99為真，且可以發展到廣泛使用，那麼銅的用量反而將大幅減少，對一些銅概念股反而是利空，投資人去追泰銘、第一銅，可能要先思考。他說，這是題材，尚未有營收真實貢獻，就算真的有營收、需求，「會輪到泰銘、第一銅嗎？」

受消息衝擊，第一銅、金益鼎、泰銘開盤到11點一價到底，從頭到尾跌停，僅太空梭漲停之後下壓最低至14元，隨後再度拉上漲停開開關關，接近11點成交量暴增至逾8000張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

「超導變鈔倒」？概股跌停成最短命題材

話題》能源聖杯降臨 常溫超導體真有搞頭?

韓學界初判LK-99不是超導體 原因曝光