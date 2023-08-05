蹲生技股補漲行情 13檔營運概況全曝光

生技族群上半年冷颼颼，不過，若是台股漲多回檔，生技股就有機會成為資金避風港。CDMO與新藥開發為台灣生醫產業兩大主軸，下半年哪些公司值得布局？

過去在台股表現不佳時，生技股總會扮演資金避風港的角色，不過台股今年上半年氣氛大好，加上第二季又有人工智慧（AI）狂潮助攻，相較於台股前七個月漲幅達21.3％，生技醫療類股卻只漲了3.58％，明顯落後大盤。

細看今年生技股上漲結構，可以發現，上半年資金青睞的生技股大多是有獲利保護的公司，與過去市場多追逐本夢比，出現了不同的景象。

從成長來看，前十五名的公司中，只有搭上AI熱潮、研發AI醫療產品的醫揚（6569）營收沒有成長，其他公司上半年營收至少都有雙位數以上的成長。

保瑞併購發酵 營收翻兩番 台康生擴廠 有助成長加速

展望下半年，生技產業趨勢怎麼走？還有哪些公司值得投資人關注？從趨勢來看，委託開發暨製造服務（CDMO）是近年台灣生技產業發展的主軸之一，也有實際獲利挹注支撐。例如生技股王保瑞（6472），今年股價上漲115％，上半年則是因為去年併購安成藥業，營收成長220％，翻了超過兩倍，今年第一季每股稅後純益（EPS）13.62元超過去年前三季累積EPS13.15元，有基本面撐起股價。

另一方面，在保瑞併購安成之前，台灣最大的CDMO廠台康生（6589）竹北廠新產能預計下半年可以完成擴廠，產能將從目前的1.2萬公升翻倍到2.55萬公升，也可望刺激營收加速成長。

還有大分子藥廠永昕（4726），去年私募後，入主永昕持股逾20％的最大股東日商JCR包下今年三月完工的二廠產能，第二季營收年增44％。雖然永昕今年第一季比去年第一季少了生物相似藥LusiNex權利金一億元，營收衰退近四成，但第二季產能開出，營收反倒成長四四％，反映CDMO營收成長。

寬量國際生技顧問王冠然分析，永昕的客戶還有兩個臨床三期的專案即將申請藥證，未來營收表現應該會愈來愈好。永昕董事長陳佩君則表示，雖然永昕還在虧錢，隨著日、韓客戶的藥物進入生產，2025年有望損益平衡。

至於新藥開發，下半年到明年也有不少藥廠有機會取得藥證或達成階段性的進度。

仁新、全福 眼球商機龐大 逸達搶市美國 銷售成績靚

整理生技廠下半年到明年的重要里程碑，可以發現眼科新藥，是下半年台灣藥廠積極搶占的領域。根據調研機構IQVIA統計，眼科用藥的全球市場過去五年以5％的複合年增率成長，未來五年預期將以6％的複合年增率成長，預估27年達到330億美元，多家台灣藥廠近年都瞄準眼科市場，明年有機會開花結果。

仁新（6696）開發治療兒童黃斑部的斯特格病變和晚期乾性黃斑部病變LBS-008三期臨床完成收案，最快明年可以取得美國食品藥物管理局（FDA）藥證。另外，還有全福（6885）乾眼症的新藥BRM421，美國三期臨床試驗預計召收逾700位中重度乾眼症患者，目標年底前完成三期臨床試驗，明年上半年公布試驗數據，有機會成為全球第一個修復角膜的乾眼症新藥。

除了自行開發，東生華自美國藥廠Oyster Point Pharma授權乾眼症鼻噴劑Tyrvaya，藉由鼻腔刺激天然淚膜分泌，讓淚腺自行產生更多自然淚液，是治療乾眼症的新給藥途徑，適用各種類型的乾眼症患者。東生華總經理楊思源表示，今年在台灣申請藥證，預計最快明年第四季可以上市，瞄準三十億元的台灣乾眼症市場。

除了眼部病症之外，逸達（6576）的前列腺癌針劑六個月緩釋針劑CAMCEVI 42mg銷售表現進度超前。今年六月在美國的市占率已經達到一成，比原本逸達預估達成的時間提早半年。

另外，還有市場更大的三個月劑型CAMCEVI 21mg預計今年下半年在美國申請藥證。王冠然指出，由於一般回診頻率約為三個月，所以三個月劑型的市場更大，需求量大概是六個月劑型的三倍，一旦藥證通過，對於逸達的營收也會有不小的挹注。此外，還有逸達的氣喘新藥FP-025，也通過臨床二期概念性驗證，已開始洽談授權，也可持續關注。

至於前生技股王藥華藥（6446）則是今年極少數營收大幅成長，股價反倒衰退的生技公司，只要藥華藥營收維持表現，還是可能回到合理評價。但有法人直言，藥華藥過去一年來頻繁在資本市場操作，反而讓市場卻步，三大法人持股比率從最高超過18％，如今剩不到13％；四百張以上的大戶持股比率，也減少將近一成，，而七月底又宣布買回四千張庫藏股，也讓市場抱持不少疑問。

（呂玨陞）

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