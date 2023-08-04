涉嫌炒股 岱宇董座林英俊200萬交保

健身器材大廠岱宇國際（1598）涉違反證券交易法操縱股價罪，台北地檢署2日兵分22路搜索岱宇等處，共約談岱宇董事長林英俊等16人到案說明。檢察官複訊後，3日上午諭令董事長林英俊，以新台幣200萬元交保。

此外，岱宇發言人鍾沛宏、股市作手蘇信華等2人，各以100萬元交保，林姓股東20萬元交保，鄧姓營業員15萬元交保，洪姓、陳姓共犯，各以10萬元交保，其餘公司職員與人頭帳戶，均無保請回。

法務部調查局2日至岱宇進行相關調查，岱宇表示，配合協助調查，目前公司營運正常，對財務業務，並無重大影響。

檢調獲報，指稱從事運動休閒業的上市公司岱宇國際，董事長林英俊涉嫌自2018年至2019年間，聯合股市作手及股市金主等人，透過10多個人頭帳戶，以左手賣出，右手買入相對成交等沖洗買賣模式，製造出交易假象，共同拉抬公司股票交易價格，凸顯交易活絡表象。證券交易所發現公司股價交易異常，將全案移送檢調偵辦。

台北地檢署2日指揮法務部調查局中部地區機動工作站，執行搜索22處，並約談訊問董座林英俊等16人。檢察官漏夜複訊，3日上午諭令董事長林英俊、發言人鍾沛宏、股市作手蘇信華、公司股東及營業員等人交保，其餘公司職員與人頭戶均請回，全案朝證券交易法操縱股價罪偵辦。