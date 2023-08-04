8/4上市、櫃企業營運快報

今（8/4）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.京城銀(2809)公布2023年7月自結合併淨收益13.76億元，月增8.83％、年增21.17％，連2月改寫新高。稅前淨利10.8億元，月增16.77％、年增達52.18％，稅後淨利9.62億元，月增23.58％、年增達53.8％，稅前每股盈餘0.97元、稅後每股盈餘0.87元，全數改寫次高。

2.和迅生命科學（6986）受惠獲桃園市政府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助，憑藉細胞製劑產能與開發模式，上半年營收2,753萬元，較去年同期成長1,607％。規劃爭取第三季登錄興櫃戰略新板。

3.搶攻父親節孝親商機，圓山大飯店推出餐飲與住房優惠，以英國經典名菜「威靈頓牛排」及五星級住房感謝老爸，爸爸入住圓山期間能使用奧林匹克標準戶外泳池、健身房等休閒設施，享受圓山聯誼會尊榮會員的專屬禮遇，起吃好住滿歡樂度過父親節。

4.觸控相關IT新產品開始出貨，為達方(8163)營運增添新動能，達方董事長蘇開建表示，由於綠能產品庫存調整延續到明年上半年，預估今年下半年到明年上半年IT產品佔比會上升，綠能產品佔比將微幅下滑，目前各產品動能逐漸回復，我們有信心下半年會比上半年好，並努力讓毛利率更好。

5.輔信(2405)公布2Q財報，第一季、第二季與上半年平均毛利率均維持39％，顯示受惠於客戶對高端機種之需求所致。2023年第二季合併營收新台幣3.97億元，較第一季減少6.19％，致產生營業損失1289萬元，惟因業外匯兌及其他收益挹注，單季稅後淨利為1240萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.04元；累計上半年稅後淨利583.9萬元，EPS為0.02元。

6.近年因疫情影響改變民眾消費支付習慣，為擴大支付使用場域，推動台灣Pay無現金、無紙化消費模式實踐ESG普惠金融精神，華南銀行宣布，攜手健康與美麗領導品牌屈臣氏合作推出「這夏實在Pay!台灣Pay X 屈臣氏10％回饋」活動，共邀民眾使用台灣Pay消費還能享受優惠回饋。

7.愛普(6531)昨(3)日召開法說會，隨著客戶庫存去化已至尾聲，愛普第二季營運動能轉強，董事長陳文良表示，在IoT產品營收持續增加、市場對於VHM優勢的共識顯著增加下，對於愛普未來發展的高度信心。

8.因應全球節能減碳趨勢，國際間水泥產業已採用石灰石粉做為減少水泥使用的輔助材料。國產(2504)指出，混凝土的膠結材料飛灰減產將是未來趨勢，與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」日前取得台灣營建研究院CETES(中華民國營建科技審查制度)新材料新工法的國家級認證，目前已經可以量產，可望為國產建材集團取得可觀的碳權與相關的競爭優勢。

9.台灣虎航(6757)公布第2季財報，單季營收28.87億元，季增11.6％，年增1365％；營業利益5.39億元，季減3.9％，較去年轉虧為盈；歸屬於母公司業主淨利3.36億元，也較去年轉虧為盈，並且連續2季獲利，季減21.6％。累計上半年營收54.73億元，營業利益10.83億元，歸屬於母公司業主淨利7.65億元，每股盈餘1.87元。

10.金管會證期局表示，核准台新投信申報募集開放式債券型「台新靈活入息債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元整。

11.台股近日高檔震盪，深受關注的高息型ETF表現也不免受影響，前(2)日單日跌幅1％者所在多有，甚至少數重挫超過3％。

投信法人表示，高股息ETF在息收保護下，中長期表現通常比單一個股或大盤來得穩健，而且攤開8月份將除息的5檔高股息ETF，有兩檔年化配息率超過雙位數，其中雙月配的00907，成分股廣納傳產、金融股，皆為具備波動性優勢的族群，相當適合投資人趁最近市場修正，列入長期存股領息的標準配備。

12.看好南台灣消費潛力，王品集團旗下和牛吃到飽品牌「和牛涮」，8月進駐高雄夢時代，高人氣中餐品牌「享鴨」8月底也將首度進軍高雄，9／30前完成指定任務，到「享鴨」高雄裕誠店消費不限金額，即可享結帳全單九折等好康。同一棟大樓位址，未來還有「初瓦」接力入主不同樓層，要用美食寵壞港都人的嘴。