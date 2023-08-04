緯創扯後腿 AI股3大利空罩頂 網直呼快跑

原本昨（3）日恢復正常交易的英業達、神達，因颱風假台股休市，延至今（4）日出關，不料一哥緯創的大股東宏碁昨卻公告，不僅逢高調節2707張，未來還擬處分3.3萬張，由於AI股面臨大股東調節、融資餘額高、自營商等法人賣壓沉重，網友擔心，在3大利空罩頂下，不僅緯創恐再吞第4根停板，甚至還會拖累整體AI股走勢。

宏碁公告已在7/5~8/3日期間處分緯創2707張、每股均價103.05元，金額2.79億元，值得注意的是，宏碁還預告，將按市價處分3.3萬張持股，不僅緯創本身股價承壓，由於緯創一舉一動牽動AI股人氣，也讓族群翻多氣勢受阻。

緯創今年以來最高曾上漲達5倍，股價最高來到161.5元，日前才因短線漲幅過高，遭證交所列處置股至7月27日，出關後連3個交易被打入跌停，股價來到121.5元，2日更驚見多家券商申報違約交割共達4865餘萬元。

據資料顯示，宏碁目前為緯創第4大股東，至7/11資料，持有緯創股權達1.89%，持有張數達5.48餘萬張，緯創董事長林憲銘個人持有近4.26萬張，持股1.47%，在前10大股東排第6。宏碁則指，本次處分為出售金融資產，處分結果將計入資產負債表權益項下，並不影響公司獲利。

對大股東宏碁反手賣股，PTT網友熱烈討論，大多認為緯創賣壓短時可能很難壓得住，除大股東想賣，融資又高達15萬張，加上自營商手上還有33萬張，季線能否止跌待觀察，也有人認為，恐怕還有好幾根跌停在後面等。

另有網友直言，存股都變飆股了，大股東能不賣嗎，還說今天要比手速，看誰賣得快，也有人直呼，大股東高割離席，連宏碁都跑了。但也不乏網友認為，大股東等殺完才放，加上近來利空頻傳，短底或許有機會浮現。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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