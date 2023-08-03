8/4盤前》美債遭降評 這類債券情勢嚴峻

台股今（8/4）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.為支援探勘礦源與充實營運資金，台塑化、台塑、南亞及台化共同宣布，將參與台塑資源1億美元增資案，四寶分別依照現有25％持股比例認購，各投資2,500萬美元，後續待各自董事會通過後執行。

台塑資源的成立即為配合台塑河靜鋼廠營運，展開上游鐵礦砂等資源布局。

2.王品集團受惠疫後兩岸餐飲市場爆發，加上母親節、端午連假帶動聚餐商機，以及展店效益明顯，第二季寫下2012年上市以來「最旺淡季」紀錄！單季稅後純益3.6億元、EPS 4.84元，較去年同期虧損2.2億元的表現，不僅虧轉盈，且「加倍奉還」。

累計上半年稅後純益7.4億元，也較去年同期虧損1億元，同步由虧轉盈，更推升EPS一舉衝上9.85元，賺贏過去九年全年獲利與EPS。

3.美國遭降評效應，引發美股重挫，台股也大幅回檔，但3日颱風休市一天，檢視八大行庫券商近日台股買賣動態，從7月28日起連續四個交易日都買超，且量能都不小，合計約買超了逾百億元至112.41億元，且近五個交易日買超最多個股，金融股名列前茅。

4.宏碁受惠市場需求回流、急單挹注，第二季業績反轉成長，不僅三率三升，獲利亦擺脫前兩季低谷，每股稅後純益（EPS）0.46元、回升至2011至2020年上半年間單季高峰，上半年EPS 0.64元，為2011年以來第三高。

營運動能回暖之際，宏碁過去一個月間適逢緯創股價飆漲，售股逾2千張、轉現近2.8億元，昨（3）日董事會並決議，將投資磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技，以強化在儲能產業布局。

5.台股AI股漲多壓力大，又有美國主權債信評等遭降來亂，台美股市2日同步重挫，3日富台指也呈現走跌，台股經歷風災休市後，4日面臨市場考驗。黎方國、朱成志、黃文清、杜金龍等四大投資專家喊免驚，呼籲投資人不要過度恐慌，再跌空間有限，指標股創意2日未再跌停，後續廣達、緯創若不再跌停，AI股有望止跌，指數可望在季線16,753點至前低16,593點獲得支撐。

四大投資專家一致認為，台股在颱風假過後開市，跌勢可望趨緩，惟目前台股籌碼凌亂、成交量過度集中在AI股、惠譽調降美債信評衝擊市場信心，短線仍有拉回壓力；隨著利空消化，8月中旬後台股有望重返萬七之上、上看17,100點，但AI已回不去高點，指數難戰前高17,463點。（中性看待）

6.全球手機晶片龍頭高通三季度財報（第二季）的收入及獲利，均大幅下滑，管理層給出的下季度指引，顯示業績恐加速下降，手機需求仍疲軟，與聯發科近期說法分歧，引外界好奇。法人表示，雙方在分眾市場鎖定不同客群，聯發科以高性價比優勢著稱，地緣政治風險也是因素之一。

7.義隆電3日舉行法說會並公布第二季度業績，EPS 1.74元、累計上半年EPS為2.82元。義隆電表示，由於庫存去化見尾聲和急單加持，第二季表現優於預期，董事長葉儀晧指出，下半年將優於上半年，明年更有換機需求可以期待，而義隆電早已深耕AI領域，車用也在近期有所斬獲，明年將會更好。

8.金控半年報身價將大回升。金管會統計，6月底國內金控認列投資減損為新台幣（下同）1,949億元，相較去年9月股債雙跌時認損1.24兆元，回升逾1兆元，國內投資更「轉虧為盈」，3月底還認虧近270億元，6月底已是投資利益285億元。

9.亞馬遜3日公布上季（4至6月）營收1,344億美元，優於華爾街預期，是繼前幾季緩慢成長後首度恢復雙位數百分比成長率。上季EPS經調整後達到0.65美元，比華爾街預期的0.35美元高出將近1倍，堪稱2020年第四季以來最佳表現，證實執行長賈西（Andy Jassy）成本節約政策奏效。

10.面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂第二季每股稅後純益（EPS）0.86元，季增207％。南茂董事長鄭世杰強調，看好記憶體和驅動IC下半年表現，驅動IC在車用及OLED面板將貢獻下半年成長，記憶體預估在本季中訂單明顯回升，本季封裝和測試稼動率將提升，毛利率獲得好轉，估計下半年營收比上半年成長8至10％。

11.中秋節將至，國揚集團的漢來美食因應送禮和自用月餅禮盒，今年銷售力拚58,000盒，年增3.57％，預估銷售額約6千萬元，可望鞏固全台飯店月餅銷售冠軍寶座。

12.生成式AI問世，重燃市場多頭走勢，投信法人強調，龐大的算力需求與AI應用，尤其推動自駕車技術跨入新里程碑，迎接二次成長階段，電動車相關投資長線看俏。

13.3D解決方案供應商實威國際（8416）受惠於數位轉型商機，連續兩年賺進一個股本，今年上半年稅後每股純益約4.93元，賺進將近半個股本。

對於數位化轉型，實威總經理許泰源表示，公司提供客戶設計製造與生產的虛實整合數位平台，協助客戶做到數位雙生的資料數位化，透過雲端和AI工具管理，期望今年營收、獲利持續成長。

14.今年以來連七周人氣超旺的台股ETF近一周人氣開始降低，據7月28日最新公布的集保戶股權分散統計顯示，52檔台股ETF的受益人最新一周略減661人，但今年來仍大增57萬2,818人，推升總受益人來到474萬3,957人。

法人觀察，其中ESG低碳、科技半導體收益為主題的ETF相對受青睞，許多漲多的高股息ETF人氣下滑，主要是非存股族開始獲利了結，投信法人建議，可適度在高股息ETF與市值型ETF之間做調配。

15.華新耕耘美國太陽能案場多年，卻因各州法令不同，牽涉美國政府政策等因素，去年出售美國Borrego太陽能案場開發部門業務，近期又賣出太陽能及儲能採購交易平台部門業務，下半年認列處分利益1,729.2萬美元（約新台幣5.26億元），年底前正式退出太陽能案場等領域。

華新表示，未來將會聚焦電力線纜、不銹鋼、鎳生鐵以及冰鎳等資源事業、商貿房產等本業。看好政府發展離岸風電需要海底電纜，華新與丹麥NKT集團旗下NKT簽約合作海底電線電纜。雙方合資成立華新能源電纜系統（華纜系統），在高雄港租地，規劃今年底前動工建廠，預計2025年底試產離岸風電所需高壓輸出電纜與中壓交流海纜，2027年開始營運。

16.ChatGPT造浪帶動AI熱潮，去年AI伺服器占整體伺服器約1％至3％，據TrendForce預估，今年將增38.22％，未來五年中心伺服器的資本支出占比，將從約20％增加到45％，因8成在台灣製造，台股將是AI趨勢最佳受惠者，台股科技基金長線多頭行情可期。投信法人建議，利用短線回檔逢低布局，掌握長多行情。

17.螺絲扣件產業今年受限國際景氣下滑營運表現黯淡，但鎖定高階扣件的豐達科7月合併營收2.66億元，仍創下單月新高，月增7.71％、年增46.89％，累計前七月合併營收16.76億元，年增51.93％。

18.雲品國際（2748）受惠疫後觀光餐旅復甦，第二季合併營收4.83億元、年增43.22％，創同期次高，稅後淨利0.36億元、較去年同期轉盈，每股稅後純益0.35元，累積上半年合併營收11.06億元、年增25％，稅後淨利1.2億元、年增230％，每股稅後純益1.2元，年增200％。

19.IT產業好轉，達方（8163）第二季營收、獲利回溫，稅後純益季增約6成、達2.28億元，每股稅後純益約0.82元。董事長蘇開建表示，IT庫存消化到健康水平，終端需求慢慢回流，下半年IT會愈來愈好。Ebike庫存消化要花點時間，下半年綠能事業會下滑。整體來看，下半年營運會比上半年好。

20.惠譽調降美國主權債信評級撼動市場，股神巴菲特（Warren Buffett）老神在在，受訪時表示他並不擔心，旗下的波克夏海瑟威公司不會因此改變投資策略，他對美債、美元也維持既定看法。

巴菲特上CNBC節目《Becky Quick》說，有些事大家不必杞人憂天，惠譽調降美債信評就是其中之一。

21.華邦電（2344）董事會3日通過上半年財報，合併虧損6.58億元，每股虧損0.16元。並核准17.3億元資本支出預算案，將用在高雄廠擴建上，8月起陸續投資。（中性看待）

22.適逢第二季進入傳統板卡淡季，華擎（3515）單季出貨及營收動能雖因此走緩，不過在受惠整體顯示卡產業庫存去化告一段落、新品效益逐步浮現下，拉抬其三率皆較第一季走升，單季每股稅後純益（EPS）1.30元，站近三個季度來高點。

23.愛普*（6531）3日召開法說會，董事長兼執行長陳文良指出，第二季營收較第一季明顯成長，客戶拉貨也恢復，驗證第一季法說會時的說法，客戶庫存去化完畢，需求也走出谷底。

惟大環境不確定性仍在，第三季毛利率因產品組合之故，持保守看法，但預期下半年總體業績比上半年好，對於長期穩中有升的毛利率趨勢的看法保持不變。（中性看待）

24.金控集團擴大對澳洲及南韓布局。據金管會統計，金控6月底海外曝險26.19兆元，其中美國仍是最大曝險國，大陸也續居第二大，但今年明顯加大布局澳洲，首季澳洲已超越日本，第二季再超越香港成為第六大曝險國。

25.日本軟銀旗下的晶片設計公司Arm透過中國市場，不斷壯大業務。2023年首季，Arm在全球伺服器市場的出貨量市占達到10％，其中，在中國伺服器市場Arm的市占接近15％。同時市場傳出，Arm預計將9月份在美國進行IPO，募資100億美元。

26.拜超級瑪利歐電影票房亮麗和新款薩爾達傳說遊戲熱銷所賜，任天堂會計年度第一季（4至6月）業績搶眼，營收和淨利至少年增50％，雙雙超越市場預期。

27.隨著通膨展望改善及經濟疲弱，巴西央行2日宣布降息2碼（50個基點）超出預期，是3年來首度調降利率，並暗示未來幾個月會以同樣幅度持續降息，宣告開啟貨幣寬鬆循環。

28.德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）3日公布第二季財報優於自身預期，原因包括中國大陸市場復甦與產品庫存緩解等。愛迪達預估，暢銷但極具爭議的Yeezy系列聯名鞋銷售有助於拉抬今年獲利，協助該公司從營運谷底翻身。

29.為刺激銀行放貸以重振經濟，並緩解即將到期的政策性貸款等導致的市場流動性趨緊，近期愈來愈多金融市場人士預期，最快本月，中國人民銀行就會下調主要銀行的存款準備金率（降準）。

30.財新3日公布最新統計，7月財新中國服務業PMI升至54.1，較6月份升0.2個百分點。這和當月財新中國製造業再度陷入收縮呈現兩樣情，顯示服務業景氣略有回升，經營活動仍維持韌性。

31.輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳挖角大陸車廠靈魂人物，震驚整個汽車業界！小鵬汽車自動駕駛中心副總裁吳新宙將轉戰輝達，擔任全球副總裁職務。吳新宙是智駕行業的泰斗，被認為是小鵬汽車智慧駕駛的第一號人物，如今效力市值破兆美元的晶片巨擘輝達，傳掌管自動駕駛軟體業務，盼能將最弱一項業務救起來。

B.利空因子：

1.台股資金2日大逃殺，台指期夜盤續挫154點，3日雖因卡努颱風過境休市，市場趁勢稍作冷靜，惟美國信評下調利空籠罩，加上AI股雲端墜落、融資戶面臨斷頭壓力，專家指出，短線市場壓力沉重，中信金、大立光、神準等官股、投信「雙內資」聯手護盤之低本益比股，有望暫時擔綱「資金避風港」。

2.國際信評機構惠譽繼日前調降美國信用評等後，2日又將全美兩大抵押貸款巨擘房利美（Fannie Mae）、房地美 （Freddie Mac）的長期發行人違約評等（IDR）以及優先無擔保債務評等，從原先「AAA」下調一個評級到「AA+」。

惠譽解釋，此次降等決定主要與1日調降美國債信評等有關，不是因為這兩家公司的信用、資本或流動性等基本面因素出現惡化。

3.市場靜待企業財報與即將出爐的就業數據，值此之際，由於美國財政部早前宣布將加大發債力度，10年期美債殖利率持續攀升，華爾街股市3日低開，道瓊工業指數與標普500指數盤中雖一度翻紅，惟漲勢無法延續，四大指數終場仍收黑。

道瓊工業指數下跌66.63點，或0.19%，以35,215.89點作收；標準普爾500指數下滑11.50點，或0.25%，收4,501.89點；那斯達克指數下跌13.74點，或0.10%，收13,959.71點；費城半導體指數小跌3.52點，或0.09%，收3,708.08點。

4.市場資金持續回流美元，3日主要亞幣續貶，台北匯市因颱風休市，加上股利延後發放，4日颱風過後重開市，外資匯出勢必擴大，將推高匯市成交量，新台幣不排除有補跌效應，預期將呈帶量走貶。

5.蘋果9月秋季發表會將公布iPhone 15新機，受到終端市場需求不振影響，機構法人全線下調2023年蘋果五大產品iPhone、iPad、MacBook、AppleWatch、AirPods出貨量，銷量較2022年減5.7％～19％，市場期望iPhone15奮力一搏，掀起換機潮。

iPhone 15是今年最後一項刺激消費的科技利器，法人預估出貨上看8,400萬台，但受限潛望式鏡頭及鈦合金窄邊框的製程瓶頸，恐延至10月才能於歐美市場銷售。但法人仍看好台積電、日月光、鴻海、和碩、大立光、玉晶光、華通、臻鼎-KY等蘋果供應鏈，希望能擺脫旺季不旺的魔咒，帶動營收走高。(中性看待)

6.全球不景氣打擊智慧型手機需求，導致高通（Qualcomm）上季（6月25日止）獲利年減52％至37.3億美元，本季財測也不如預期。高通為了節約成本醞釀新一輪裁員，使公司股價3日盤前下跌9％。美股3日開盤高通股價重挫1成。

7.國際信評機構惠譽將美國債信評等調降至AA+，令企業與政府信譽度備受市場關注。分析師表示，這不僅可能影響新債發行與二級市場定價，對於即將到期的7,850億美元垃圾債而言，情勢更是嚴峻。

以美元計價的債務通常參考美國政府債務成本進行定價，因此美國債信遭到下調可能令這些債務成本出現變動。交易員表示，亞洲（日本以外）投資級美元債券違約保險成本2日小幅上漲，顯示全球市場對風險資產需求下滑。(閱讀全文)

8.英國央行2日連續第14度升息，推升政策利率達到5.25％，創下2008年2月以來最高水平。該央行警告，為了應付棘手通膨，利率很可能維持在高位一段時間。此一消息出爐後，英鎊兌美元應聲跌至1個月低點。

9.為了反制美國科技封堵，中國8月1日起對涉及半導體製造的鎵、鍺稀有金屬實施出口管制，由於中國占全球鎵、鍺生產極大比重，譬如日本有4成的鎵依賴中國供應，令半導體供應鏈相關國家美日韓等大為緊張。韓媒甚至表示，中國此舉將動搖韓國半導體根基。

10.美國老牌大型貨櫃車公司Yellow於7月30日停止營運，擬聲請破產保護，預料是美國卡車運輸業歷來最大破產案。不過由於美財政部持有Yellow 30％的股份，Yellow倒閉意味美國納稅人將承擔損失。

11.大陸政府為提振經濟，近期推出一連串刺激政策，激勵上證指數連日反彈，但部分機構仍看淡陸股。投行摩根士丹利2日把大陸股票評等從「增持」降至「持有」，並建議投資者應利用刺激政策所推動的股市反彈來獲利了結。（中性看待）

12.受新能源浪潮導致傳統燃油車銷量大幅下跌、供大於求致使經銷商高度競爭並削價、房地產和人員營運成本持續上漲，以及未見好轉的經濟等多重因素影響，不少大陸汽車經銷商近三年入不敷出，大量經銷商正實施「退網」行動。

13.大陸官方收緊大宗商品交易監管，整頓被用於謀取廉價融資和政府補貼的交易。然而，儘管此舉可以查出對實體經濟沒有實質助益的交易活動，卻也同時導致大陸市場交易量和波動性減弱，對不少大宗商品業者造成衝擊。

14.惠譽突然調降美國長債信評，市場風險偏好略有回落，外銀財管部門認為，擔心美國政府倒債的危機感，刺激匯市避險需求，大力推動原本正在回落的美元指數，美元坐穩避險貨幣之王，也使得各有經濟問題的歐元、澳幣匯率重挫，新台幣也貶破31.5元重要心理關卡，成為最弱亞幣。

15.中華精測（6510）公布7月合併營收達2.68億元，較前一個月持平下滑0.3％，今年7月份雖部分客戶驗證遞延，不過，來自智慧型手機應用處理器晶片（AP）、高效能運算晶片（HPC）之測試探針卡訂單回溫，有助於第三季營收維持第二季的水準。（中性看待）

16.富采（3714）第二季毛利率轉正，董事長彭双浪表示，富采今年營運可望逐季改善，下半年也將優於上半年，然而復甦緩慢，因此下半年成長幅度不會太大，他預期，面板相關應用、植物照明、特殊照明下半年較具成長性，富采將以增加訂單掌握、提升產能，減少閒置產能對獲利的衝擊為主要目標。

富采3日召開法說會並公布第二季財報，第二季稅後淨損收斂26.3％，赤字降至9.14億元，每股稅後淨損降至1.22元，然整個上半年難逃虧損，稅後淨損21.54億元，每股稅後淨損2.87元。（中性看待）

17.高股息ETF近月因成份股多有納入AI概念股漲勢凌厲，成為台股熱門投資標的，但近一周AI概念股明顯回檔，進一步加大ETF波動度表現，導致部分ETF跌幅更甚大盤，不過也有逆勢抗跌的標的。

18.儘管近來數位資產價格回升，依舊挽救不了美國最大加密幣交易所Coinbase業績。該公司上季營收7.1億美元，淨損9,700萬美元，經調整後每股虧損0.42美元，是連續第六季虧損。

19.國際信評機構惠譽（Fitch）突將美國信評由最高的AAA調降至AA+，嚇出全球股市「黑色星期三」。儘管機構與分析師普遍輕描淡寫表示，短期內對市場的影響可能有限，但理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發出嚴正警告，要大家準備迎接潛在的經濟崩潰。

20.政府送錢也領不到！內政部去年推出300億元租金補貼專案計畫，預計補貼50萬戶，但租屋族申請補貼還要看房東臉色，去年實際只補貼27.8萬戶，執行率僅55.74％。審計部指出，租屋黑市長期普遍存在，讓政府租金補貼措施未能確實發揮政策效益。在新北市租屋的北漂族游先生直言，申請後恐變成房東調漲房租理由，變成「羊毛出在羊身上」，實質上仍沒有受益。

21.當有意買房的人找到感興趣的物件時，通常下一個階段就是找房仲或屋主約看房，沒想到加拿大一名房仲，在屋主家中偷翻冰箱喝了一口牛奶又放回去，結果要付出約53.5萬台幣的代價，還遭公司解僱。

Michele Rose的行為被認定違反房地產服務法，他被罰2萬加幣（約新台幣47.5萬元），還必須支付2500加幣相關費用（約新台幣6萬元），一口牛奶的代價竟飆破53萬元，最後還被公司停職。

22.印度政府於3日宣布，即日起針對筆電、平板、個人電腦（PC）等電子產品實施進口管制，欲藉此促進本土製造業的發展，此舉恐會對蘋果（Apple）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、三星（Samsung）等企業造成影響。

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