雙內資力挺 大立光、神準等15檔成避風港

台股資金2日大逃殺，台指期夜盤續挫154點，3日雖因卡努颱風過境休市，市場趁勢稍作冷靜，惟美國信評下調利空籠罩，加上AI股雲端墜落、融資戶面臨斷頭壓力，專家指出，短線市場壓力沉重，中信金、大立光、神準等官股、投信「雙內資」聯手護盤之低本益比股，有望暫時擔綱「資金避風港」。

統一投顧董事長黎方國表示，官股券商先前在台股衝高之際，持續趁勢逢高獲利了結、回收部分資金，現階段銀彈充沛，明年又有選舉行情加持，護盤力道可期，有望為台股帶來信心，研判台股下檔季線16,753點將有強撐，有望在該價位附近稍作整理後止穩。

AI股連環式跌停，台股承受巨大壓力，投信、官股券商「雙內資」適時挺身而出，投信2日小幅買超5.04億元，雖與外資大賣211.24億元相比僅是九牛一毛，但已是投信7月以來少見的買超，也是期間內投信第五大買超金額；八大官股則撒下63.74億元銀彈救市，為7月7日以來最大買超，且已連四日朝台股投入逾112億元「救命金」。

篩選本益比低於大盤，本周來投信、官股聯手「彎腰搶便宜」的個股，包括中信金、大立光、富邦金、神準、啟碁、京元電、力成、新普、日月光投控、永豐金、華通、可成、大聯大、致伸、頎邦等15檔，「雙內資」合計買超金額介於1.18億～12.9億元，承擔起維繫多頭信心任務。

內資撒幣提振士氣，政策護盤指標的金融族群不缺席，中信金本周獲官股大買9.08億元，金額僅次於台積電、光寶科，登官股買超第三名，投信也加碼3.82億元。

群益投顧董事長蔡明彥指出，AI股集體走弱，部分資金伺機轉入非電股進行拉抬，而金融股最壞情況已過，今年可望走出谷底，權值金融股若出現彈升，可望接替AI股支撐指數。

光學鏡頭大廠大立光則受惠大客戶蘋果，預計9月中旬推出iPhone 15四款新機，且旗艦機種可望導入高階潛望式長焦鏡頭，備貨效應值得期待，市場看好第三季營收季增幅度上看5成，7、8月營收亦可望逐步走揚，投信搶先卡位、本周來買超3.56億元，官股也敲進1.26億元。

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