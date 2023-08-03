惠譽降評害美股回檔? 謝金河揭真相

昨天惠譽機構將美國債券評等從AAA調降為AA+等級，造成全球股市全面回檔，市場一陣虛驚，財信傳媒董事長謝金河認為，惠譽降評美債對市場其實不會造成太大影響，美股這次回檔最大原因是今年漲太多，費城半導體今年漲逾53%，巴菲特指標也高達171%，這才是造成美股回檔修正的主因，反觀台股，AI個股拉回也是短線漲幅太大、乖離太多。

謝金河今針對惠譽降評一事以「惠譽的美債降評之亂」為題進行評論。謝金河表示，惠譽這個動作也引發巿場兩面評價，有的人認為美國早已債台高築，降評很合理，而這當中也有一些不同的觀點，除了葉倫很生氣，表示惠譽這個決定不會影響美國人，全球投資人及世界各地的人們的認知，美債仍是全世界最安全，最有流動性的資產，且美國經濟仍在強勁復甦。

攤開各方觀點，葉倫挺身捍衛美國公債，這是天經地義的事；克魯曼表示，惠譽這個降評决定遭到廣泛但正確的嘲弄；白宮發言人皮埃爾說，美國經濟十分強勁，降評是罔顧現實之舉；摩根大通的戴蒙則認為，這個決定非常荒謬，所有評為AAA的國家都必須靠美國。

諸多觀點中，謝金河認為，先前看空A股遭到免職的經濟學家洪灝說了幾個不錯的觀點；洪灝認為，一，降評的事在先前美國討論債務上限的爭執時就應出爐，現在已經慢半拍；二，市場對美國債台高築，早已了然在胸，而且是美國債務上升，維持了美國經濟的榮景；三，美國長債的期限溢價正在往下走，暗示市場對美債需求旺盛，也就是市場對美債有強大的信心；四，洪灝認為惠譽只在表達政治意見，對市場不會帶來太大困擾。

謝金河表示，洪灝的看法和他十分接近；他認為，美國股市這次回檔，最大原因是今年實在漲太多了，費城半導體指數今年最大漲幅超過53%，現在美國股市市值除以美國經濟總量的巴菲特指標高達171%，這才是美國股市回檔修正的主因。

文末，反觀台灣，謝金河表示，台灣的AI相關個股拉回也是短線噴出漲幅太大，乖離太多；他套用科斯托藍尼（André Kostolany）的「老人與狗效應」來預測AI股後市，「小狗跑來跑去，最後還是會回到老人身邊！」

（旺得富理財網 李澍）

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