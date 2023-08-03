AI概念股止跌近了? 專家曝緯創廣達卡位價

AI概念股近期高檔狂瀉，台股昨（2）日終場大跌319點以16,893點作收，分析師指出，越近高檔不願進場跡象越明顯，整理期恐拉長，股價在回檔1/2位置形成的K線變化將決定本月AI股走勢；分析師建議，目前大勢為多、小勢為空，建議投資人應順大勢、逆小勢，小勢回測大勢的關鍵位置要記得出手，因為避開修正後再度進場的位置容易出現反彈。

台股周三跌破前一周低點16,941點，摩爾投顧分析師蔡正華表示，若周五未能站回16,941點，則周K日落將成型，代表7月上旬周日出未能如先前一般，帶動指數上漲逾千點；他預期，越接近高檔，市場越不願意進場的跡象，因此，後續整理期恐會拉長，靜待周五收盤結果。

AI概念股何時止跌？蔡正華以長榮為例指出，長榮在2021年上半年股價從30元附近一路大漲到100元，大漲逾2倍後，同年5月中旬股價曾出現連續4根跌停，當時漲幅修正逾5成，跌到63.1元才站穩；這次AI三雄，技嘉從140元漲至382.5元，廣達從100元漲至271元，緯創從50元漲至161元，若以回檔1/2幅度計算，技嘉約在262元，廣達約在186元，緯創約在106元；從周三股價來看，還有約15%的空間，預計最快本周五、正常在下周會測試。

蔡正華預言，股價在回檔1/2位置所形成的K線變化將會決定本月AI股的走勢；目前大勢為多，小勢為空，以操作來看，當小勢回測大勢的關鍵位置時，記得要出手，因為這將是避開一波修正後再度進場的位置，後續容易出現一波反彈。

個股方面，蔡正華表示，AI股的大漲，相當程度帶起了中高價股的比價效應，包括IC設計股聯發科、聯詠、瑞昱、昇佳電子等；網通股如中磊、啟碁、智易；以及IC載板的南電、太陽能網版印刷的倉和等；上述個股股價相對抗跌，可進一步追蹤。

此外，在行情大跌逾300點之際，碳權和超導體概念股獲買盤進駐，前者包括擁有林地，後續可供碳權的華紙及農林；搭上碳盤查商機的資服股如叡揚、倍力、東捷資訊；以及碳捕捉概念的東聯、永光、中華化等，周三股價表現強勢；超導體則引動了銅、鉛概念股走強，周三如泰銘、第一銅、太空梭、金益鼎、華榮、大山股價皆表現強勢，但未來續航力需觀察，股價要能周日出才有效。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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