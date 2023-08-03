金融股臉綠 法人：低買好時機

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）1日突將美國長期信評由最高的「AAA」下調至「AA+」，加上美國又出現今年來第五家銀行倒閉，金融市場掀起動盪，金融股也首當其衝，台股金融雙雄富邦金、國泰金2日開低走低，上市34檔金融股無一收紅，上市金融類股指數下跌1.64％，失守5日線。

統一投顧董事長黎方國表示，美國信評遭調降，電、金族群都可能受到影響，惟股市短線波動難免，但長線應不致有終極性衝擊，待市場擔憂情緒淡化後便有望止穩。尤其在今年上市櫃整體獲利可能大減1.1兆之際，金融股是少數可望逆勢成長之族群，加上本身籌碼穩定、抗跌特色，短線回檔反而是逢低找買點的好機會。

美國政府債務居高不下，惠譽1日宣布將美國信評調降至AA+，加上繼今年初美國區域性銀行風暴後，近期又有一家銀行面臨倒閉，美國心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）因資不抵債、遭勒令關閉，成為今年來第五間倒閉的銀行。

「兩大利空」侵襲股市，由於國內壽險業持有大量美債，市場擔憂相關公司恐因此受到衝擊，使得金融族群率先承壓。

而本次事件也讓市場紛紛聯想到前次2011年8月標普全球信評（S&P Global）將美國信評從「AAA」降至「AA+」，不過，法人預期，本次衝擊程度不會如當年嚴重。