越股擁利多 中長期看旺

美國聯準會（Fed）不再激進及經濟軟著陸的預期增加，加上越南通膨走緩、央行預料仍然保持寬鬆，皆使越南股市信心持續回升，尤其企業債、房地產市場出台支持措施顯示政策正向支持不變。

日盛越南機會基金研究團隊指出，胡志明指數近期在1,200點上下震盪，預計指數在1,200點附近可能需要一些時間消化。回顧2021年，越南股市表現良好，但指數真正站穩1,200點關卡前，也經過反覆測試。此外，越南持續受惠外資資金流入，主要來源包括貿易順差、外資直接投資、ETF與主動基金流入等，因此，第三季以來美元兌越南盾匯率走勢維持平穩。

日盛越南機會基金研究團隊分析，根據當地券商統計，與胡志明指數近三年本益比均值（約12倍）相比，目前預期本益比仍偏低（約9倍），並低於東協預期本益比平均約15％水準，然而越南企業成長則深具實力，除了獲利將在下半年呈現復甦，2024年企業獲利成長的預估將超過20％的高水位，超越印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國的4.2％至13.6％，成長力道亮眼，越南股市中長期來看仍有機會維持上升趨勢。

群益東協成長基金經理人高浩偉則表示，越南央行今年以來四度降息，使得基準利率來到4.5％，緩解資金緊張情況，也帶動股市交易熱度回溫，5月份越南當地券商新增開戶數明顯跳升。

後續來看，高浩偉認為，雖然目前越南的總經數據因受到全球景氣放緩而疲軟，但中長期的成長趨勢仍不變，且自股市評價角度來看，目前越股本益比約13倍左右，遠低於歷史平均的16倍，仍具投資吸引力。