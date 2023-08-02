超導體概念股升勢壯 這兩檔3天漲逾2成

韓國研究團隊發布的常溫常壓超導體LK-99，近一周在全球掀起話題而爆紅且陸續被證實可能為真，美國超導體（AMSC）股價過去五天大漲超過1倍，因LK-99是銅、鉛磷灰石合成超導體，台股超導體概念股泰銘（9927）、太空梭（2440），本周三天來大漲逾2成。

台股銅、鉛等原物料股2日全數大漲，呈現「有銅必漲」態勢，投資人對超導體LK-99新題材情緒高昂，與AI供應鏈股近期跌勢不止，慘遭多殺多的表現迥異。

超導體LK-99主要成份為鉛、銅與磷酸，被投資人列為超導體LK-99概念股分別是泰銘、光洋科、第一銅、太空梭及金益鼎等，電線電纜股華榮、華新、大亞、大山、綠電等2日也大漲；同時股價低基期的原物料股受到投資人青睞，包括有華夏、中華化、東和鋼鐵、長榮鋼等個股。

中信投顧認為，韓國研究團隊發布在常溫、常壓環境下達到零電阻及完全抗磁性（Meissner effect）的超導體LK-99，若可行的話，將被視為第四次工業革命，可解決IC設計晶片過熱，並提升電力傳輸效能，雖然大規模商業化仍需很長時間，大規模量產及良率也是個問題，但立即引起國際學界關注及掀起投資市場巨浪，美國超導體（AMSC）股價過去五天大漲124.97％，目前盤後股價持續大漲，未來可持續關注各國對LK-99的實證。

台新投顧副總黃文清表示，投資人對超導體LK-99新題材趨之若鶩，資金更外溢到股價低基期的原物料股，再加上漲多的AI股回檔修正激烈，資金轉向傳產股避險。

華夏受惠PVC報價觸底反彈，雖然大陸PVC廠開工率仍有向上空間，但在目前市場需求已有所回溫，且美國PVC產能受限下，PVC報價仍有望維持漲勢，有利華夏獲利表現。

第二季財報優於預期的東和鋼鐵，統一投顧看好將受惠國內條鋼需求穩健及國際鋼價反彈回穩將有利下游採購需求陸續顯現，再加上源鋼併入營運提升集團產能效益。

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