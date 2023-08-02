股匯雙殺 AI股爆違約交割

信評機構惠譽無預警調降美國信評，引發全球資本市場大震盪，台股2日大跌319.14點，創去年10月11日以來最大跌點，終場以16,893.73點作收，摜破月線及萬七關卡，單日市值蒸發1兆元。7月大漲的AI股更成市場殺盤震央，指標股緯創昨傳出4,865萬餘元今年最大違約交割案。

昨天亞股全盤皆墨，新台幣也重貶，外資單日賣超211億元，為7月21日以來單日最大賣超金額，外資台指期賣超4,603口、十大交易、十大特定法人交易也同步賣超，十大特定法人未平倉空單口數增2.1萬口，反映外資期、現貨同步偏空操作。

緯創今年股價飆漲4倍，融資張數大增14萬張、融資金額高達267億元，成為近期AI股的殺戮焦點，2日以121.5元跌停作收，成交量18.72萬多張，收盤仍有1.5萬多張跌停委賣。證交所2日公告證券商申報緯創違約交割，共有台企銀埔墘等9家券商分點申報，違約額達4,865萬餘元，為今年違約交割最大宗。

元富投顧總經理鄭文賢分析，前次標普全球調降美國信評是在2011年8月，降評原因在於債務上限調高協商未果，當時造成美股、台股在短時間內跌了一成，國際資金擔心歷史重演，才會觸動亞股調節賣壓。

這波領軍上攻人工智慧（AI）漲幅已大，高檔獲利了結賣壓出籠殺盤原因之一。兆豐投顧董事長李秀利說，AI指標股漲幅以數倍計，最後放量急攻，吸引搶短投機客大舉進場，股價處在高檔，又有惠譽降評美國評等利空，投機買盤反手砍出，才會造成AI多殺多。

李秀利認為，2日台股帶量殺破月線支撐，且9K值滑落在42，跌破50平均值以下，7月31日創下17,463點波段高點，又留了長上影線，當天成交值有4,800億元，這也意味台股短線籌碼偏凌亂，若能利用美國信評遭調降空消息拉回，在16,753點季線、前波16,593點低點之間進行量縮整理，對於多方仍是有利。

凱基投顧指出，2日台股失守月線，也意味著7月以來漲勢暫告一段落，由於AI大型股未出現止跌回穩訊號，短線不建議搶短介入，後續要留意ETF、權證等助漲助跌金融商品干擾因素。