外資賣超213億 惠譽降美信評 台股測季線

外資賣超213億 三大法人8/2賣超台股355億元

外資與自營商壓低調節，成為大盤今跌破萬七與月線等關卡主要「殺手」之一。周三（8/2）外資等三大法人合計賣超台股達355.48億元，預期AI及半導體等相關族群仍是調節核心。

據交易所統計，外資與陸資今賣超台股213.09億元；投信法人逢低酌撿便宜貨，買超4.73億元；自營商自行買賣部分係賣超82.06億元，避險部分係賣超65.07億元，合計單日賣超147。13億元。

（工商時報 數位編輯）

惠譽調降美國信評 台股終場下跌319點摜破16,900點

國際信用評等公司惠譽（Fitch）將美國信評由最高的AAA調降至AA+，重創亞洲股市，台股下跌319.14點，摜破16900點關卡，收在16893.73點，成交值新台幣4483.53億元。另外，包括日本、南韓、澳洲、香港恒生指數、大陸上海與深圳股市、印度、印尼、泰國、馬來西亞及新加坡等市場，也都臉色鐵青。

台積電收在561元，下跌6元，市值縮水1555億元，降至14.54兆元，影響大盤指數約49點。

人工智慧（AI）族群大幅回檔修正，包括緯創、緯穎、廣達等重挫跌停，電子類股指數大跌逾2%。金融、生技、玻璃、汽車及觀光類股同步走弱，類股指數下挫逾1%。

(中央社)

台股重挫319.14點摜破月線 AI族群成重災區

台股今天開低走低，終場重挫319.14點，摜破月線17067點與16900點關卡。AI族群為重災區，緯創、緯穎、廣達等多檔AI概念股重挫跌停。

國際信用評等公司惠譽將美國信評由最高的AAA調降至AA+，重創亞洲股市，台股也出現重挫走勢。先前漲多的AI概念股紛紛大幅回檔修正，包括緯創、緯穎、廣達、光寶科等重挫跌停，為盤面最弱勢族群。

台積電、鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值股同步走跌，整體電子類股指數下挫2.24%。

傳統產業股普遍走跌，觀光類股指數下挫1.9%，汽車及玻璃類股指數下跌逾2%，電纜類股表現相對強勢，類股指數逆勢上揚2.7%。金融類股指數下挫1.64%。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，惠譽調降美國信評對金融市場是一不利因素，後續影響值得留意，季線16,753點是台股重要指標，不宜失守。

（中央社）

盤後》AI底部區未明 台股季線攻防警報響

AI股連環式跌停，今日台股引爆核彈級崩盤！周二美股四大指數漲跌分歧，僅道瓊上漲0.2%獨紅，缺乏美股帶動，台股開盤半小時內還算平穩，隨著緯創(3231)跌停，緯穎(6669)、英業達(2356)、廣達(2382)等開始出現連動殺盤，市場陷入恐慌，逃命賣單不斷湧出，跌停股幾乎是AI的天下。盤面題材轉向超導體新秀，第一銅(2009)、太空梭(2440)、泰銘(9927)開盤拉出第2根漲停板，金益鼎(8390)、佳龍(9955)、大山(1615)檔檔紅光滿面。

惟超導體題材未成氣候難救盤，台股收跌319.14點，為16893.73點，成交4483.53億元。

廣達、光寶科等AI概念股一軍今早開高，但買盤急縮，市場轉為向下殺盤，緯創盤中再打到跌停，為出關四天以來的第三根跌停板，也再度引動賣壓，繼AI概念股緯創出關後，英業達、神達及勤誠、建準等處置股，也將接續解除處置，股價全面下挫，成為引爆台股崩跌的核彈。

這股空頭氣勢燒到金融股，加上惠譽突砍美國3A信評至AA+，擁抱美債成拖油瓶，富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、新光金(2888)下挫2%左右，證券及保險股群益證(6005)、中再保(2851)、統一證(2855)、第一保(2852)等賣壓沉重。

韓科學家發現常溫常壓超導體，在國際股市引爆交投熱潮，美股、陸股、韓股相關概念股都應聲大漲，超導體題材也成為今日台股風暴中的光明燈，第一銅、太空梭、泰銘(9927)開盤拉出第2根漲停板，貴金屬回收業者金益鼎(8390)、線纜股大山(1615)，以及廢家電資源回收處理服務廠商綠電(8440)同樣跟上亮紅燈，佳龍(9955)、大亞(1609)、光洋科(1785)飆漲。

AI崩跌，第一金投顧認為，該族群累積倍數漲幅後的修正是正常現象，過大的乖離及整理快速增加的融資，後市回檔結束仍有空間，空手者先不急著抄底。

專家指出，國際金融市場再傳雜音，加上AI族群回檔，今日台股重挫，目前進入7月財報高峰期，資金呈現觀望氣氛，台股將回測季線1萬6700點，近期低點則是7月7日的1萬6593點。

（時報資訊 張嘉倚）