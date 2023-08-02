AI青筍筍 萬七沒了 華新大亞噴量 13檔同賀

台股今（2日）收盤報16,893.73點，大跌319.14點，跌幅1.85％，成交量4,483.53億元。AI族群成殺盤重心，緯創、緯穎、智原、廣達等指標股重挫跌停，影響電子類股指數大跌，金融股也同步走低，衝擊大盤摜破萬七關卡。

台灣碳權交易所將於8月7日掛牌，激勵華紙盤中一度漲逾6％，可惜終場沒守住漲幅，收跌0.4元，不過農林上揚1％，正隆則小漲0.2％。此外，南韓科學家發表「常溫常壓超導體」LK-99後，掀起超導體旋風，相關概念股華榮、大山、億泰攻上漲停，華新、大亞更爆出逾10萬張大量，成為盤面上相對抗跌的族群。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計第一銅、太空梭、金益鼎、綠電等13檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電纜類股表現亮眼，上漲2.7％，電腦類股表現疲軟，重挫6.6％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有11檔9.44％以上漲幅，其中10檔觸及漲停為第一銅（2009）、晟鈦（3229）、大山（1615）、建通（2460）、中華化（1727）、億泰（1616）、昶昕（8438）、華榮（1608）、泰銘（9927）、太空梭（2440）。

今日上市有10檔股票9.5％以上跌幅，其中7檔打入跌停為緯創（3231）、建準（2421）、愛普*（6531）、智原（3035）、廣達（2382）、緯穎（6669）、光寶科（2301）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、華新（1605）、廣達（2382）、大亞（1609）、農林（2913）、群創（3481）、光寶科（2301）、元大高股息（0056）、新光金（2888）、華紙（1905）。

台股上櫃股10檔5.4％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為風青（2061）、綠電（8440）、金益鼎（8390），其他依序為光洋科（1785）、樂威科-KY（4154）、倍力（6874）、鑫科（3663）、昇佳電子（6732）、台蠟（1742）、倉和（6538）。

今日上櫃有10檔股票8.9％以上跌幅，其中7檔觸及跌停為豪勉（6218）、弘塑（3131）、力致（3483）、宏碁資訊（6811）、華星光（4979）、廣運（6125）、閎康（3587），其他依序為撼訊（6150）、其陽（3564）、醫揚（6569）。

上櫃成交量前10名個股依序為光洋科（1785）、旭品（3325）、波若威（3163、廣明（6188）、台燿（6274）、廣運（6125）、華星光（4979）、金居（8358）、雙鴻（3324）、榮剛（5009）。

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