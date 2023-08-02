AI暫歇 分析師指5族群開始卡位8月後行情

4族群人氣散 AI概念股暫下神壇 5族群卡位8月後行情 它是本周大盤護衛

AI股今（2）日人氣再退燒，拖累大盤跌破萬七，下殺逾300點。接下來該如何布局，分析師表示，8月第二季上市櫃企業財報和7月營收公布期間，資金將持續分流，造成盤勢震盪，但隨下半年成長股將逐漸明朗，在資金重分配下，有望再掀行情；分析師建議，近期可留意5族群；尤其，本周大型權值股IC設計相對強勢，有望帶動大盤回穩。

近期AI股籌碼凌亂，今日持續下殺；截至發稿，緯創鎖在跌停價121.5元，廣達大跌8.44%，暫報217元、技嘉跌5.02%，暫報303元；「雙達」明日將出關，但今士氣大減，英業達跌7.96%，跌破60元關卡，神達大跌6.52%至294元。啟發投顧分析師陳雅頎透過鉅亨網指出，伴隨第二季上市櫃企業財報和7月營收將陸續公布，資金預期將持續分流，造成盤勢震盪。

陳雅頎提醒，本周有2大族群拉回，分別是漲多強勢股，亦即7月漲不停的AI概念股和散熱族群，前者如華碩、緯創、廣達，上周提醒籌碼凌亂，後者包括建準、奇鋐等；除此之外，趨勢轉弱族群如充電樁概念股飛宏不建議逢低搶反彈；貨櫃雙雄7月填息失利，航運族群走弱，四維航、裕民、亞航呈現低檔震盪格局，短期若無資金簇擁，股價只能等奇蹟發生。

不過，美國科技巨頭有基本面利多支持，標普500指數創最常連勝紀錄，陳雅頎表示，今年多頭格局無庸置疑，她預期，下半年成長股將逐漸明朗，搭配技術型態轉強可擇機分批布局。

近期該如何布局，陳雅頎建議，整理後有反彈跡象的網通族群如中磊、啟碁；近期轉強的IC設計族群如聯發科，預期第三季營收季增4%至11%，使股價前(7/31)日跳空大漲；記憶體族群中，營運自谷底回溫，外資連3月站在買方的華邦電；接獲三星、富士通大單，明年獲利有望顯著提升，一周漲幅逾3成的記憶體解決方案設計公司愛普*；以及接獲Supermicro大單的IC設計封測廠華泰，近期皆可關注。

陳雅頎分析，大型權值IC設計本周相對強勢，有望帶動大盤回穩；她預期，下周美國CPI、台灣出口等重要數據消化後，搭配陸續公布的第二季財報和7月營收，在資金重分配的情況下，有望再掀行情。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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