超導體「理論上可行」 散熱重創2檔崩7％

南韓研究團隊上周發表常溫常壓超導體「LK-99」研究成果，加上美國實驗室認證韓國室溫超導體「理論上可行」，市場熱度炸鍋，惟由於超導體零電阻特性，將讓未來散熱需求遭到挑戰，台股散熱族群1日大受打擊，雙鴻（3324）、建準（2421）重挫逾7％，奇鋐（3017）、泰碩（3338）等也相對疲弱。

常溫超導體話題熱絡，帶動美國超導公司（AMSC）股價1日飆漲逾60％，台股多檔鉛、銅概念股也連兩日出現「漲停潮」，包括第一銅、泰銘、太空梭、金益鼎、華榮早盤同步直攻漲停，大山、大亞等也大漲表態。

不過，由於超導體具備零電阻特性，意即完全沒有電阻，就不會出現因電流通過導電體時出現電阻消耗而產生的熱，因此，科學界認為，一旦超導體正式商用，「散熱」名詞恐將走入歷史。

在利空消息加上前波股價漲多壓力下，散熱族群1日股價承壓，雙鴻大跌逾8％，股價近期苦吞連三根長黑K，下探逾兩個月新低，建準也跌逾7％，則是連四日量縮走弱，回測月線尋求支撐；奇鋐、泰碩、元山、協禧也下跌3％～6％，表現疲弱。

中信投顧分析，LK-99可行性仍待證實，且即使可行，要大規模商業化仍需很長時間，大規模量產及良率也是問題，建議投資人未來可持續關注各國對LK-99的實證。

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