跌破萬七!台股盤中挫300點 AI股淪重災區

廣達（2382）兆元市值魔咒發威，AI股今（2）日重量級指數股包括緯創（3231）、緯穎（6669）、光寶科（2301）等全跌停，AI股淪重災區，台股已演變成「漲也AI、跌也AI」，加權指數盤中重挫300點。

AI股光環不再，如今已成人人喊打，手中有AI股的投資人，不管未來中長期多有成長空間，買在高檔的人可用「逃的逃、死的死」來形容，多檔個股短線修正二、三成，融資戶面臨停損或斷頭壓力。

廣達上周五收盤市值才風光站上兆元，但市場已有不少人開始唱衰，認為兆元市值不但是個警訊，而在短短三天之內，股價高低已跌了二成，盤中一度大跌9％。

AI族群包括緯創、緯穎、光寶科、智原、廣運、勤誠、弘塑、華星光等今天早盤都觸及跌停，其中不少個股賣單高掛，跌停打不開，另英業達、建準、雙鴻、神達、致茂等都跌半根跌停以上。

此外，川湖、技嘉、博智、金像電、穎崴、家登、奇鋐、華碩、台達電等之前強勢股，都紛紛中箭落馬，市場賣壓湧現。

台股今天爆量重挫，盤中最低逼近16,900點，退守至萬七大關之下，至上午11點成交值已爆量至約3,000億元，市場估計今天成交值可能達到5,000億元附近。

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