台股早盤回檔修正 3檔受惠超導體狂飆

受美信評突遭調降影響，市場觀望心態轉趨濃厚，台股2日早盤開低拉回，指數暫時失守17,200點整數大關，權王台積電（2330）股價呈現平盤567元，盤面強勢股包括由室溫超導體概念股領軍而起，第一銅（2009）、金益鼎（8390）、泰銘（9927）亮燈漲停，躍居多方焦點。

關注美股最新走勢，道瓊工業指數上漲71點，漲幅0.20％，收在35,630點；標普500指數下跌12.2點，跌幅0.26％，收在4,576.73點；Nasdaq指數下跌62.11點，跌幅0.43％，收在14,283.9點；費半指數下跌3.42點，跌幅0.08％，收在3,858.21點。

統一投顧分析，信評機構惠譽（Fitch）將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」，預計美國未來三年財政狀況將惡化，同時總體債務負擔將不斷提高，此評等訊息釋出後，美債利率走高，美股維持小跌走勢未見大幅波動。

鑑於美國債務上限引發美國兩大黨長期爭鬥，提高債務上限問題上不斷反覆陷入僵局，惠譽1日將美國長期外幣債務評級 「AAA」頂級債信評級降至「AA+」，但展望從負面轉為穩定。目前衝擊仍有待觀察，若美債殖利率持續上揚，要留意資金面影響。

第一金投顧指出，AI族群目前僅是高檔修正，過大的乖離及整理快速增加的融資。此外可留意跌深且今年沒表現的蘋果供應鏈如大立光、臻鼎等，第三季正進入蘋果拉貨旺季，相關月營收轉強將有補漲行情。

AI則是持續看好相關供應鏈如組裝、散熱、機殼、電源供應器、光纖線、網通、CCL等，靜待拉回落底後的布局機會。

凱基投顧認為，在盤面結構部分，在AI概念股沒有回神前，電子類股僅有個別族群表現；金融股持續扮演撐盤要角，惟占大盤成交比重一旦放大過速，須提防拉回風險；非金電延續性、整齊度仍然欠佳，操作空間不大，僅與中國促進內需相關的汽車零組件、中國原物料相關或可留意。

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