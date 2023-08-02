常溫超導速行？第一銅等超導體四傑登頂

近一周在全球網絡爆紅話題就是韓國研究團隊發布在常溫、常壓環境下達到零電阻及完全抗磁性（Meissner effect）的超導體LK-99，若可行的話，將被視為第四次工業革命，不但引起國際學界關注及對投資市場掀起巨浪，美國超導體AMSC股價過去5天大漲124.97％，台股的泰銘（9927）、第一銅（2009）、太空梭（2240）、金益鼎（8390）4檔2日漲停。

韓國科學研究團隊於7月22日在獨立科學期刊arXiv刊登「首個室溫、常壓超導體」論文，改良鉛-磷灰石（LK-99）結構，由銅、鉛磷灰石合成超導體，並成功合成出可在室溫、常壓下的超導體，由於所需的原料容易取得，論文刊出後受到市場關注。

台股中的銅、鉛原料個股近期股價大漲，有泰銘、第一銅、太空梭、金益鼎等個股。

超導現象（Superconductivity）於1911年由荷蘭物理學家發現，指材料在低於臨界溫度時，具有零電阻及完全抗磁性（Meissner effect），在零電阻的狀態下，導線在傳輸電能的過程中不會發熱，不造成能量耗損，成為永久電流，目前已知的超導體材料需在低於室溫或高壓下才會呈現超導體特性，實務上應用仍有困難。

超導體具零電阻特性，可解決IC設計晶片過熱，並提升電力傳輸效能。

韓國研究團隊宣稱的超導體在室溫及常壓下經驗證可行，將可有效解決IC設計中常見晶片過熱問題，另發電廠透過金屬電纜傳輸電力，由於金屬電纜的材質仍具電阻，電力傳輸過程中會有能源耗損，若傳輸電纜改用超導體材質，可大幅提升能源效率，也可符合ESG標準。

中信投顧認為，LK-99仍待證實可行性，但由於超導體仍未證實可行，即使可行要大規模商業化仍需很長時間，大規模量產及良率也是個問題，未來可持續關注各國對LK-99的實證。

美國勞倫斯柏克萊國家實驗室於8月1日刊出論文指出，經由密度泛函計算，LK-99和已知的超導體具共通特性，但論文也特別強調指出實務上要大量合成超導體樣本仍具難度。

延伸閱讀

常溫超導體有影？銅、鉛概念股先走一步

超導體可行？美國超導AMSC盤前狂噴

室溫超導體有影？美超導先漲