美股漲跌互見 台股關注企業基本面

美股主要指數1日漲跌互見，道瓊工業指數上漲71.15點，那斯達克指數下跌62.11點。法人表示，國內外企業陸續公布財報，基本面是近期台股市場關注焦點。

美國企業新公布財報好壞參半，美股1日走勢分歧。道瓊工業指數上漲71.15點，漲幅0.2%；標準普爾500指數下跌12.23點，跌幅0.27%；那斯達克指數下跌62.11點，跌幅0.43%；費城半導體指數下跌3.42點，跌幅0.09%。

國內外產業訊息方面，廣達董事長林百里看好人工智慧（AI）應用長期發展，表示廣達會持續布局AI領域。廣達與國防醫學院、三軍總醫院合作開發「心電圖AI人工智慧判讀平台」。

台達電看好在AI伺服器電源、電動車、充電樁和微電網帶動下，第3季營運將穩定成長。受惠AI商機帶動資料中心建置需求成長，目前手上單子還很多、很急，預計明年AI伺服器電源營收比重會比今年的15%再多很多。

台灣汽車市場7月新車掛牌數4萬2359輛，年增10.9%，連續6個月較去年同期成長；因7月底受颱風影響，約有2000輛遞延至8月掛牌，車商預估8月新掛牌數約3.6萬輛，年成長5%。

環球晶第2季毛利率跌破4成關卡，滑落至37.7%，較第1季下滑2.9個百分點，稅後淨利新台幣47.9億元，季減4.2%，每股純益11元。環球晶表示，今年下半年營運面臨的困難將比上半年高，預期2024年營收可望恢復逐季成長趨勢。

世界先進預期，因終端市場需求疲弱，庫存去化緩慢，客戶備貨態度保守，第3季晶圓出貨量將季增4%至6%，產品平均售價持平，毛利率恐滑落到25%至27%，以中間值26%計，較第2季下滑4個百分點。

法人表示，台股近期在17000點之上高檔整理，市場聚焦的AI族群走勢震盪，國內外企業持續公布財報，並釋出營運展望，基本面將是市場關注重點。