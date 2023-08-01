中光電上半年每股賺1.7元中光電近六個季度營收、獲利

背光模組廠中光電（5371）第二季營運表現回溫，稅後純益達4.12億元，季增63.2％，每股稅後純益1.05元。總經理林惠姿表示，第三季是傳統旺季，各產品線出貨都會有所成長，其中電視背光相比上季有高達7～8成的成長，整體來看，預估節能產品和影像產品第三季出貨都有10～20％的成長。

中光電第二季合併營收96.33億元，季增0.7％、相比去年同期減少23.4％。毛利率增至20.92％，營業利益約1.94億元，季增203％、年減71.68％，稅後純益4.12億元，季增63.2％、年減49.1％，每股純益1.05元。累計今年上半年合併營收約192.04億元，年減25.3％，稅後純益約6.65億元，相比去年同期減少48.4％，每股稅後純益約1.7元。

展望節能產品第三季營運，林惠姿強調，第三季進入銷售旺季，預期TV／PID需求大幅增加，因此預估節能產品第三季整體出貨量將較第二季成長10～20％。由於上半年需求低迷，下半年景氣持續受到貨幣政策、通膨等多變因素干擾，雖然TV／PID及平板機種可望較去年成長，但監視器及筆電機種則呈現衰退走勢，雖有短期急單需求，但全年仍預期節能產品整體出貨量將較去年衰退1成左右。

隨著產業進入旺季，影像產品出貨量將逐月成長，預估影像產品第三季整體出貨量將成長10～20％。林惠姿說明，商教B2B市場逐漸復甦、家用B2C需求亦成長，加上ProAV、高階工程機種需求升溫、新產品將陸續量產，預估下半年營運將逐季成長並大幅優於上半年度。整體來看，預期影像產品今年出貨量年減幅度將縮小至1成以內。

中國日前宣布實施無人機出口管制，中光電表示，無人機在地製造是趨勢，管制令對於無人機技術自主開發有幫助，公司正面看待。軍用無人機專案當中，中光電智能機器人入選兩款，7月底已經交付原型機給海軍和陸軍，軍方會安排驗證。除了軍用產品之外也有商用機，公司和國際無線通訊技術和晶片領導廠商合作開發運算平台，符合美國國防授權法案標準。另外也有頭載產品，相當於無人機的大腦和眼睛，也就是運算和影像拍攝，第三項則是遙控器開發。此外，公司也開發貨架倉儲和製程設備解決方案，還有戶外智能搬運車，已經和國際大廠合作，發展多元產品線。