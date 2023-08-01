八大官股逢低狂敲12檔 「這2檔」買最多

外資1日大提款上櫃股票，賣超達68.23億元、為史上罕見，累計近三日賣超近75億元，另外資對集中市場小買超8億元；八大官股券商逢低加碼跌深股及權值股，近三日買超金額2億元以上有緯創（3231）、台積電（2330）等12檔，其中，三檔為上櫃股。

過去八大官股券商趁外資賣超、逢低布局的標的，多以上市權值股為主，對上櫃股著墨較少，惟外資在8月首日開市，對集中市場買超81.3億元，加權指數小漲0.39％，站上17,200點之上，但大提款上櫃股票，單日賣超68億餘元，造成櫃買指數跌0.65％。

據統計，近三個交易日官股券商連三買，合計買超48.68億元，買超主要個股包括緯創、台積電、中信金、創意、大成鋼、威盛、技嘉、光寶科、穩懋、華星光、鴻海、雙鴻等12檔，其中，穩懋、華星光、雙鴻為上櫃股。

此外，官股券商近三個交易日買超1億～2億元之間的股票還有：華泰、同欣電、力積電、辛耘、台光電、豐泰、緯穎、穎崴、中華電、東哥遊艇、華紙、統一超、華城、華航、合勤控、統一等上市股，以及台燿、創惟、藥華藥、保瑞、旺矽、弘塑等上櫃股。

從上述個股來看，官股買超股集中在權值股，目的希望穩定指數；另也逢低買進近日大跌股，包括伺服器、散熱及PCB等AI股族群，重電股等；此外，官股也著墨分散在具有題材的生技、航空、造紙、食品等，各產業績優龍頭股。

投資專家指出，官股操作向來以跌深股，採取「買黑賣紅」策略，以及與外資站在對立面「你丟我撿」，只要股價回穩、外資回頭加碼時，官股操作都勝券在握，對於採取中長期投資的穩健投資人來說，是值得參考的投資標的。