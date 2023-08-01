台達電 AI伺服器電源爆單

AI伺服器電源爆單，放話「所有AI伺服器電源客戶都不會缺席」的台達電董事長海英俊，1日在法說會上表示，伺服器電源營收占比為整體電源業務的五成，其中狹義AI伺服器電源（以GPU為主的AI伺服器電源）更占到伺服器電源的10％至15％，展望明年，海英俊雖說，「明年不好說」，但仍強調明年AI伺服器電源「會比今年多很多」。

法說爆棚，笑稱要賣票

拜AI伺服器之賜，台達電法說會爆棚，線上參與人數首度超出二百人，連海英俊都半開玩笑說，「以後要賣票」。

電源產品毛利大幅成長

台達電在AI伺服器的成長也沒讓市場失望，海英俊直言，AI伺服器電源「目前手上單子還很多，未來比例還會再增加」，並樂看電源產品的毛利和淨利都會比去年出現大幅成長。

在新增訂單推升下，台達電目前伺服器電源市占已逾五成，就產品占比言之，伺服器電源營收已占到電源的五成，其中狹義AI伺服器電源（以GPU為主的AI伺服器電源）更占到伺服器電源的10％至15％，以台達電現有電源產品營收貢獻約40億美元換算，伺服器電源營收估達20億美元、狹義的AI伺服器電源營收則為2～3億美元。

AI伺服器成長極為迅速

儘管傳統伺服器市場仍有些雜音，海英俊也表示，傳統伺服器市場約1,200萬台規模，今年確實有些衰退，估跌幅約有十幾個百分點，不過預期下行的循環已觸底、明年應該就會見到回升，相形之下，AI伺服器則成長極為迅速，並重申「AI伺服器確實是門好生意」。

著眼於AI相關產品毛利較高，市場看好步步高升的AI伺服器電源可望優化台達電的產品組合，從而抵銷EV（電動車）毛利較低的問題，海英俊雖不願正面回應AI伺服器電源的毛利率是多少，僅表示，台達電長期以毛利率30％、營益率10 ％，股東權益報酬率（ROE）20％為目標，相對於今年上半年毛利率28.41％確實還有上升的空間。

拜AI伺服器電源市場續揚，加上電動車、充電樁微電網產品表現還不錯，儘管其他產品成長有限，但台達電執行長鄭平預期，第三季仍會比第二季好一點點，「目前看起來是穩定的成長」。

針對市場憂心的客戶庫存調整問題，鄭平亦表示，上半年消費產品的市場需求確實掉很多，不過預期下半年庫存應會消化到某一程度，狀況可能會慢慢好起來，不過庫存問題對台達電來說沒有太大影響。

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