多頭還有多久？專家曝台股反轉2訊號

IP矽智材創意下修財測，股價連續第二天跌停，CoWoS封裝概念股1日也跟進AI股重挫，所幸緯創跌停打開，淡化恐慌情緒，再搭配資金拉抬金融股及台積電、聯發科成功救駕，終場指數重回5日線及17,200點大關。第一金投顧董事長陳奕光認為，台股多頭行情可望延續到中秋節。

台股1日正規軍發威，聯發科漲3.33％，股價重回季線，國泰金上漲3.28％，即將挑戰去年8月以來高點，台積電更穩住軍心，上漲2元、收在567元，抵銷AI、CoWoS封裝、重電、IP矽智材股的恐慌性跌勢，激勵緯創跌停打開，廣達企圖挑戰10日線，終場台股1日上漲67點，收在17,212點，漲幅0.39％，重回5日均線之上，成交量為3,815億元。

籌碼上，外資買超85.12億元，八大公股行庫買超9.2億元。外資台指期由淨空單3,786口，轉為淨多單326口，期現貨同步偏多台股。

康和證券投資總監廖繼弘表示，AI熱門股劇烈回檔修正引發恐慌多殺多，但指數未跌破台股7月以來二個低點16,859點及16,593點所連接的上升趨勢線，短線為漲多AI相關供應鏈及傳產股的技術性修正，觀察指標是創意不再跌停及廣達、緯創止穩，大盤將續揚，預期指數在季線及17,500點震盪。

第一金投顧董事長陳奕光表示，AI相關供應鏈的股價上下劇烈震盪是擁擠交易導致，擁擠交易指的是多數資金集中在少數產業上，需求大於供給伴隨的急漲及多殺多，等待投資人冷靜後整理再上。

陳奕光強調，台股行情還很熱，7月每一次的低點一底比一底還高，鑑於資金行情，指數高點不預設立場，等待市場消化第二季季報、7月營收及法說會訊息，預期行情將旺到中秋節前。此外，市場擔心行情將反轉，但他認為還言之過早，不過建議投資人要留意反轉訊號出現，分別是第一、成交量爆出5,000億～6,000億元大量且跌破季線。第二、指數反彈無法過前高形成右肩。

聯邦投信投資長吳裕良表示，散戶瘋當沖AI電子股，導致籌碼穩定性變差，一有風吹草動，投資人情緒恐慌，股價跌勢加劇，再加上台積電、創意等大型電子股的展望低於預期，評價偏高的個股遭到修正，建議投資人此時布局「安全牌」的個股，看好價值型、高殖利率的電子股如智慧機、貨櫃航運及軍工股等，指數區間為16,500點到17,300點區間震盪。

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