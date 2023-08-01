三大政府基金H1海賺5,800億 10大持股曝

受惠於6月國內外AI股漲翻天，勞動、國保及退撫等三大政府基金，6月大賺2,161.67億元，上半年更海賺5,803.13億元，勞工退休金最報喜，勞動基金大賺4,709.8億元，收益率8.59％。從政府基金最新公布到6月底前十大持股名單，也飄濃濃的AI味，廣達成為最大新寵。

勞動基金6月獲利1,780.8億元，寫下歷史單月第三高，累計上半年獲利4,709.8億元，更寫下歷年同期新高（接近108年4,734.9億元歷史新高）。

勞動基金運用局副局長劉麗茹進一步報喜，7月國內外股債仍呈現上漲格局，預估勞動基金7月可望再獲利千億元，將可輕易突破新高。

AI股龍頭權值股6月大漲，推升勞動、國保、退撫三大政府基金獲利亮眼表現。據統計，三大基金6月合計獲利2,161.67億元，累計上半年更衝上5,803.13億元（超過108年5,737.04億元歷史新高）。

政府基金1日公布上半年最新持股（自營+代操）前十大市值股，新舊制勞退、勞保、國保及退撫等基金，到6月底止（與去年12月底比較），對台積電持股分別有增有減，整體來說，還是增加較多。

但更受市場關注的是，政府基金全數大舉增加AI伺服器龍頭股廣達，均名列前十高；其中，擁有高達近3.79兆元的新制勞退，持股更衝上3.08％、排名居第四高，其他多約排名在第六～第八名。

對於個股持股比率消長，劉麗茹解釋，持股比率計算是市值的概念，與股價漲跌有關；她並補充，目前台股持股占整體資金比重約二成，其中，電子股占比約七成，仍然看好AI未來趨勢；她並表示，自營操作多以各產業龍頭股為主，而「動能型、趨勢型」，則以投信法人委外代操持股較高。

據統計，新、舊制勞退基金及勞保基，委外代操前十大市值股，廣達均僅次於台積電，占委外基金持股比率各達3.63％、5.29％、5.81％；另其他AI股也是投信手中重要持股，包括緯創、奇鋐、創意、金像電等近來飆漲的AI股，都是今年上半年投信代操持股的重倉。

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