BT旺季+ABF補貨需求 花旗環球喊買景碩

台股落後補漲行情有影，花旗環球證券最新觀察零組件族群，發現景碩（3189）最壞情況已過，接下來在記憶體、智慧機催動BT季節性旺季，以及ABF補貨需求雙重加持下，營運動能將好轉，升評至「買進」，股價預期拉高至135元。

景碩受惠BT復甦，第二季毛利率優於預期，花旗環球證券指出，觀察半導體領頭羊各大廠近期法說會釋出資訊，全都指向需求已經落底，因此，看好景碩搭上BT的傳統季節性旺季商機，同時，PC與伺服器2024年需求加溫，將替ABF需求回暖奠定堅實基礎。基於上述觀察，花旗環球認為景碩股價已經反應大部分的利空，終結保守看法。

南韓三星最近提出，記憶體產業經過先前的減產，伴隨需求回溫，預期記憶體庫存調整將在下半年完成；聯發科則看到需求開始趨穩，認為智慧機需求將季增，其庫存天數從第一季的127天，下降到第二季的114天。另一方面，第三季起又是iPhone的傳統旺季，也就是說，驅動BT需求升溫的兩大支柱（記憶體、智慧機）齊到位，有助下半年動能提升。

花旗環球證券估計，景碩第三季營收將季增15％，以BT業務貢獻最大，至於隱形眼鏡事業、ABF業務，也都會較上季成長。

高盛證券看好，ABF新一輪產業上升循環未來幾個月就會華麗登場，這次的關鍵成長驅動引擎，將來自雲端運算、人工智慧（AI）伺服器與高效能運算（HPC）之IC等高階應用。

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