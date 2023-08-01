8月1日一分鐘強弱勢股

8月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

閎康（35879）

9.93

上半年稅前純益4.58億元年增48%歷年同期新高，股價連三日創波段新高

第一銅（2009）

9.87

股價震盪整理後帶量創波段新高，外資及自營商買超974張

興勤（2428）

9.69

股價低檔整理多日後轉強攻堅，外資及自營商買超593張

啟碁（6285）

7.62

第二季稅後純益9.46億元季年雙增，法人單日買超9,114張

大成（1210）

4.01

食品業旺季帶動買盤追價，自營商連三日買超2,136張

雄獅（2731）

4.00

股價震盪趨堅站上五日線，法人買超1,677張

景碩（3189）

3.38

股價連續震盪走弱後反彈，外資轉賣為買超2,669張

國泰金（2882）

3.28

股價帶量創波段新高，法人單日買超1.92萬張

群創（3481）

3.00

面板業下半年有轉機性，法人買超5.72萬張

王品（2727）

2.37

股價震盪攻堅站上300元，觀光業旅遊旺季有利業績表現

表：證券新聞中心

8月1日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

智易（3596）

10.00

近期股價急漲創高後拉回跌破五日線，外資連兩日賣超2,425張

華城（1519）

9.83

股價創高後回落跌破五日線，外資及自營商賣超4,960張

辛耘（3583）

9.82

近期股價盤堅創高後回檔整理，法人賣超1,782張

創意（3443）

9.79

法說偏空後股價連續拉回修正，法人再賣超1,588張

晶碩（6491）

6.98

高價股震盪走弱整理，外資賣超907張

健鼎（3044）

6.21

波段股價漲多拉回整理，但法人買超1,699張連13日加碼

波若威（3163）

6.00

近期股價創高後回檔修正，但外資連兩日買超6,482張

中磊（5388）

4.92

股價帶量創高後拉回仍守五日線上，外資轉賣超4,455張

廣明（6188）

4.65

股價震盪拉回面臨百元關卡保衛戰，但外資逆勢買超1,669張

精誠（6214）

4.26

波段高檔區震盪跌破五日線，外資賣超1,903張

製表：證券新聞中心

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