8月1日一分鐘強弱勢股
8月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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閎康（35879）
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9.93
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上半年稅前純益4.58億元年增48%歷年同期新高，股價連三日創波段新高
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第一銅（2009）
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9.87
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股價震盪整理後帶量創波段新高，外資及自營商買超974張
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興勤（2428）
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9.69
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股價低檔整理多日後轉強攻堅，外資及自營商買超593張
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啟碁（6285）
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7.62
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第二季稅後純益9.46億元季年雙增，法人單日買超9,114張
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大成（1210）
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4.01
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食品業旺季帶動買盤追價，自營商連三日買超2,136張
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雄獅（2731）
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4.00
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股價震盪趨堅站上五日線，法人買超1,677張
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景碩（3189）
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3.38
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股價連續震盪走弱後反彈，外資轉賣為買超2,669張
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國泰金（2882）
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3.28
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股價帶量創波段新高，法人單日買超1.92萬張
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群創（3481）
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3.00
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面板業下半年有轉機性，法人買超5.72萬張
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王品（2727）
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2.37
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股價震盪攻堅站上300元，觀光業旅遊旺季有利業績表現
製表：證券新聞中心
8月1日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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智易（3596）
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10.00
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近期股價急漲創高後拉回跌破五日線，外資連兩日賣超2,425張
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華城（1519）
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9.83
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股價創高後回落跌破五日線，外資及自營商賣超4,960張
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辛耘（3583）
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9.82
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近期股價盤堅創高後回檔整理，法人賣超1,782張
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創意（3443）
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9.79
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法說偏空後股價連續拉回修正，法人再賣超1,588張
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晶碩（6491）
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6.98
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高價股震盪走弱整理，外資賣超907張
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健鼎（3044）
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6.21
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波段股價漲多拉回整理，但法人買超1,699張連13日加碼
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波若威（3163）
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6.00
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近期股價創高後回檔修正，但外資連兩日買超6,482張
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中磊（5388）
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4.92
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股價帶量創高後拉回仍守五日線上，外資轉賣超4,455張
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廣明（6188）
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4.65
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股價震盪拉回面臨百元關卡保衛戰，但外資逆勢買超1,669張
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精誠（6214）
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4.26
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波段高檔區震盪跌破五日線，外資賣超1,903張
製表：證券新聞中心
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