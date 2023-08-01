AI落難 外資送暖買5檔 月配息ETF賣最多

AI概念股經過昨天震撼大跌之後，今天跌勢收斂，雖然創意持續跌停，緯創大跌4.6%，但光寶科、華碩強力反彈，廣達也僅小跌。主要權值股台積電、鴻海、聯發科，以及金融股表態上攻，台股加權指數上漲67.44點，收17212.87點，成交量3815億元。

今天外資買超81.30億元，投信賣超3.23億元，自營商賣超4.65億元，合計3大法人買超73.43億元。

外資今天大買面板族群，群創4.68萬張居買超第一，彩晶加碼8472張、友達5909張。

高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息，宣布季配息0.35元，年化殖利率6.4%，外資大買1.85萬張。

創00929掛牌以來最大賣超紀錄

另一檔高股息ETF，首檔月配息的00929復華台灣科技優息，在19日除息後短短9天即填息，但外資卻大賣1.9萬張，登上賣超第一名，創下00929掛牌以來最大賣超紀錄。

外資今天逢低買進部分AI概念股，包括緯創1.14張、廣達4200張、仁寶3800張、建準3126張、英業達2938張。

法人表示，昨天AI股全面跌停，衝擊市場信心，今天AI族群仍弱勢，僅少數幾檔反彈。不過，在AI股轉弱之際，金融股等權值股接棒穩住盤勢，資金輪動到其他族群，對多頭而言是好現象。AI股漲幅大、本益比已偏高，操作可留意低基期個股，有機會補漲。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)46862張、新光金(2888)25887張、國泰金(2882)18599張、國泰永續高股息(00878)18564張、元大金(00878)13237張、緯創(3231)11442張、鴻海(2317)10788張、彩晶(6116)8472張、啟碁(6285)8014張、日月光投控(3711)7973張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)19185張、金寶(2312)16329張、華邦電(2344)11972張、康舒(6282)7759張、華紙(1905)7236張、光寶科(2301)7136張、台玻(1802)6758張、中興電(1513)5394張、偉訓(3032)5112張、漢翔(2634)4667張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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